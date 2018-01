Calciomercato Milan/ News, Arda Turan colpo a sorpresa (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra di Vincenzo Montella: i rossoneri potrebbero a sorpresa prendere low cost il centrocampista del Barcellona Arda Turan.

02 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Arda Turan - La Presse

Il Milan potrebbe mettere a segno un colpo importante di calciomercato nella sessione di riparazione di gennaio. Secondo quanto riportato dea Mundo Deportivo pare che l'agente Ahmet Bulut abbia offerto ai rossoneri il suo assistito di punta Arda Turan. Il turco nel Barcellona non gioca e ha voglia di cambiare aria. Sarebbe inoltre felice di provare l'esperienza nel calcio italiano, cercando di dimostrare che ha ancora davanti a sé qualcosa importante da dare. Arda Turan è un calciatore dotato di grande tecnica e negli anni ha imparato a giocare in diversi ruoli del campo, anche se una sua collocazione nel modulo di Gennaro Ivan Gattuso. Nonostante questo l'ipotesi di fare un colpo abbastanza interessante a costi molto bassi fa gola al Milan che ci sta pensando e potrebbe mettere le mani sull'ex calciatore dell'Atletico Madrid. Contando poi che per prenderlo servirebbero appunto solo sette milioni di euro.

IL MILAN INTERESSATO ALLA CESSIONE DI VERDI

Sono stati diversi i nomi accostati a Simone Verdi talento del Bologna di Roberto Donadoni. Dalla sua eventuale cessione ci guadagnerebbe anche il Milan che potrebbe raccogliere dei soldi da reinvestire nel calciomercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Premium Sport infatti pare che il club rossonero avrebbe inserito nella clausola della cessione del calciatore cresciuto nelle giovanili una clausola che gli riserverebbe il 20% di una vendita futura. Se il calciatore dovesse passare al Napoli per venti milioni di euro allora il Milan ne guadagnerebbe cinque. Sicuramente una cifra importante per un calciatore che non è nemmeno più di proprietà del club che così avrebbe liquidità per andare a comprare quel calciatore di grinta e dinamismo tanto ricercato sul calciomercato per rinforzare il centrocampo e dare così a Franck Kessie anche un po' di riposo ogni tanto.

