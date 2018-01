Calciomercato Napoli/ News, Inglese pronto a vestire finalmente l'azzurro (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: l'attaccante Roberto Inglese pare pronto a vestire finalmente la maglia azzurra che sogna da quest'estate.

02 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Roberto Inglese - La Presse

Il sogno azzurro di Roberto Inglese è arrivato nell'ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato del 2017. L'attaccante del Chievo Verona infatti era stato acquistato a titolo definitivo dal Napoli che aveva deciso di lasciarlo per un anno in prestito al club clivense. Da quel momento a oggi però molte cose sono cambiate visto che l'infortunio di Arkadiusz Milik ha tolto a Maurizio Sarri una alternativa importante per il suo tridente offensivo. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, tramite il suo portale, pare che l'affare sia ormai deciso. Il Chievo Verona deve prendere una decisione anche perché il momento che sta vivendo non è proprio facile. La squadra di Rolando Maran ha infatti perso contro il Benevento nell'ultimo turno di Serie A con i campani che non avevano che fatto appena un punto fino a quel momento. Inglese però è davvero molto vicino al Napoli con l'ultima parola che spetterà però al Chievo.

UNO TRA MAKSIMOVIC E TONELLI SARÀ CEDUTO

Il Napoli è passato in pochi mesi da dover fare qualcosa in difesa a trovarsi in un momento di abbondanza. I titolari inamovibili di Maurizio Sarri sono Kalidou Koulibaly e Raul Albiol. Dietro di loro in prima battuta c'è a sorpresa Vlad Chiriches con i due costosi acquisti Lorenzo Tonelli e Nikola Maksimovic che sono praticamente ai margini della rosa. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, sul suo portale ufficiale, pare proprio che uno dei due potrebbe essere ceduto nella sessione di riparazione di gnnaio. Probabile però che sarà una trattativa in prestito secco per far rivalutare i cartellini dei due che da tempo sono fermi e che sono stati pagati davvero molto. L'ex granata è arrivato dal Torino per un totale di 28 milioni di euro, 10 sono stati invece investiti per il centrale che con Daniele Rugani formava una grande coppia all'Empoli.

