Calciomercato Roma/ News, Strootman ora non è più incedibile (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Kevin Strootman non è più incedibile, Lorenzo Pellegrini gli sta togliendo la maglia da titolare.

02 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Kevin Strootman non è più incedibile, il centrocampista olandese della Roma infatti sta vivendo un momento di involuzione tecnica che sta favorendo l'esplosione di Lorenzo Pellegrini. La decisione di Eusebio Di Francesco di metterlo fuori contro il Sassuolo per far giocare il suo giovane pupillo non può essere considerata casuale. Il centrocampista ex Psv Eindhoven infatti non vive un grande momento di forma e rischia di essere messo sul calciomercato. In estate la Juventus aveva provato in tutti i modi a portarlo a Torino prima di virare poi su Blaise Matuidi del Paris Saint German. Con diverse situazioni da definire i bianconeri potrebbero decidere anche di puntarci da subito nella sessione di calciomercato di gennaio, momento in cui però la Roma non sembra pronta ad intervenire per andarlo a cedere. Se dovesse partire infatti anche a livello numerico dovrebbe arrivare qualcuno e tutto potrebbe essere rinviato alla prossima estate.

FEDERICO DI FRANCESCO NEL MIRINO

Eusebio Di Francesco si potrebbe vedere ad allenare suo figlio Federico alla Roma. Secondo quanto riportato dal portale online de La Repubblica pare infatti che il direttore sportivo del Bologna abbia messo nel mirino il calciatore del Bologna che potrebbe essere già per gennaio un rinforzo di calciomercato importante. Lo scorso 28 ottobre però l'allenatore della Roma ribadì che non avrebbe allenato mai suo figlio, sottolineando: "Federico alla Roma? Quando io non sarò più l'allenatore dei giallorossi. Allenare il proprio figlio è difficile". Sarà da capire allora se nel momento in cui le cose si dovrebbero fare più serie il tecnico deciderà di lasciare la squadra capitolina. Probabile invece che cambi idea e decida di avere nella sua rosa un calciatore molto forte e con delle prospettive interessanti. Federico Di Francesco è un esterno d'attacco di grande qualità, abile a saltare l'uomo e a puntare la porta. Staremo a vedere se sarà lui il rinforzo del calciomercato di gennaio.

