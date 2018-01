Calciomercato Inter/ News, chiarezza su Younes, i dettagli dell'affare Rafinha (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: l'agente di Younes chiarisce la posizione del suo assistito. Ecco i dettagli su Rafinha.

Spalletti (lapresse)

L'agente di Younes, Nicola Innocentin, fa chiarezza sui rumors di calciomercato che hanno coinvolto il suo assistito in queste ultime settimane. In particolar modo ha detto la sua sugli accostamenti alle squadre italiane, soffermandosi sul possibile approdo all'Inter: "Sono stato avvicinato ai nerazzurri, allo Zenit, al Watford, al Siviglia e Napoli. Al momento, però, non c'è alcun accordo con nessun club". Neanche gli azzurri, che ad un certo punto sembravano in procinto di sorpassare l'Inter, avrebbero fatto sul serio per Younes: "Il Napoli non ha fatto nessuna proposta all'Ajax o ad Amin". Dunque il futuro di Younes sembra scritto: "Resta un giocatore dell'Ajax e ha due obiettivi importanti: vincere il titolo e conquistare un posto nella Germania per il Mondiale". Il club più vicino all'acquisto di Younes, in ogni caso, è stato lo Swansea, come ha svelato l'agente del tedesco: "L'Ajax ha ricevuto una offerta da 10 milioni di euro dallo Swansea, ma non era il club che il calciatore voleva per crescere dal punto di vista professionale".

Rafinha, obbligo di riscatto in caso di Champions

Giungono nuovi dettagli circa la formula con la quale l'Inter ha ingaggiato Rafinha Alcantara dal Barcellona in questa sessione invernale del calciomercato. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, infatti, vige un obbligo d'acquisto condizionato, che impegnerebbe il club nerazzurro nel caso in cui la squadra allenata da Luciano Spalletti dovesse raggiungere la qualificazione in Champions League. Se i meneghini centrassero l'obiettivo, il club sarebbe costretto ad acqusitare Rafinha a titolo definitivo. La cifra è variabile, ma parte da una base di 35 milioni di euro che può salire fino a 40 grazie all'eventuale attivazione di alcuni bonus che le società hanno concordato durante la sigla dell'accordo. Tra i tifosi dell'Inter ci si domanda se sia stata una buona operazione quella di Rafinha. Il verdetto, come sempre, lo darà il campo.

© Riproduzione Riservata.