Calciomercato Juventus/ News, Emre Can: futuro in mano al mio agente (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus news, 20 gennaio 2018: Emre Can torna a parlare del suo futuro e sottolinea come tutto sarebbe in mano al suo agente. I bianconeri non lo perdono di vista.

20 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Emre Can - La Presse

La Juventus sta tentando ormai da settimane di mettere a segno un colpo di calciomercato molto importante, cercando di portare a Torino a parametro zero Emre Can. Il centrocampista del Liverpool va infatti in scadenza anche se si rincorrono di continuo voci di un suo possibile addio a quelle di una permanenza in Premier League. Lo stesso Emre Can ha parlato ai microfoni di Sky Sports Uk, sottolineando: "Ho un contratto in scadenza, il tutto è in mano al mio procuratore. Vedremo nel futuro cosa accadrà. Io penso solo a dare del mio meglio in campo e solo poi capiremo meglio. Io penso al campo e basta". Sicuramente Emre Can darebbe ulteriore qualità al centrocampo, riuscendo ad abbassare anche l'età media della squadra. Ragazzo dotato di grinta e personalità sarebbe l'erede perfetto per il connazionale Sami Khedira che potrebbe rimanere un anno a fargli da chioccia in bianconero.

OZIL RINNOVA CON L'ARSENAL

Ormai da qualche settimana il calciomercato della Juventus si è impreziosito di un nome che fa gola a stampa e tifosi. Si tratta del centrocampista tedesco dell'Arsenal Mesut Ozil, calciatore dotato di grandissima classe che sarebbe perfetto nel 4-3-2-1 di Massimiliano Allegri. L'ex Real Madrid piace anche perché il suo contratto va in scadenza a giugno e quindi poteva arrivare a parametro zero. Secondo quanto riportato dal Sun però ci sarebbe stato un clamoroso riavvicinamento tra il calciatore e il suo club. Pare infatti che Mesut Ozil sia a un passo dal rinnovo con i Gunners, anche perché è stato lo stesso Arsene Wenger a confermare la sua intenzione di trattenerlo a Londra. Il tecnico francese ha sottolineato più volte di quanto fosse importante questo calciatore per la sua squadra. La Juventus monitora la situazione e in caso di mancato accordo tra le parti è pronta a intromettersi.

© Riproduzione Riservata.