Calciomercato Milan/ News, i rossoneri chiudono la porta a Pato (Ultime notizie)

Calciomercato Milan news, 20 gennaio 2018: da diversi giorni Alexandre Pato strizza l'occhio ai rossoneri, ammiccando anche a un possibile ritorno a Milano. Il club ha però chiuso la porta.

20 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Sono diversi giorni che Alexandre Pato spinge per una possibile trattativa di calciomercato che lo riporti al Milan. L'attaccante brasiliano infatti non ha negato la voglia di tornare a vestire i colori rossoneri che tanto bene gli avevano portato all'inizio della carriera. Nel pomeriggio di ieri si è parlato anche di un possibile scambio con Nikola Kalinic che in rossonero non sta ripetendo le belle cose fatte vedere con la maglia della Fiorentina in Serie A. L'esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul suo portale ha sottolineato come il Milan abbia completamente chiuso la porta a un possibile ritorno di Alexandre Pato. La società infatti vuole valorizzare lo sforzo fatto l'estate scorsa per portare a Milano Andrè Silva. L'attaccante portoghese bene ha fatto in Europa League, deludendo invece sotto tutti gli aspetti quando è stato schierato in campionato. La stagione però è solo a metà e il Milan crede ancora in lui.

SPUNTA IL GENOA PER JOSÈ MAURI

Il Genoa di Davide Ballardini potrebbe concludere a breve un affare di calciomercato con il Milan. La squadra ligure da tempo sta cercando di strappare il prestito del giovane Manuel Locatelli, ma sembra aver capito che la situazione è molto complicata da portare a termine. E' così che il Grifone avrebbe cambiato obiettivo, rimanendo comunque in casa rossonera. Secondo quanto riportato da GazzaMercato.it pare che ora il club rossoblù abbia chiesto l'ex Parma José Mauri. Il Milan è davvero molto disponibile a trattare il ragazzo che vorrebbe mandare a giocare con continuità per vederlo crescere. José Mauri dal canto suo però ha rifiutato sempre ogni destinazione e vorrebbe rimanere a Milano per convincere Gennaro Ivan Gattuso a farlo giocare. Se il ragazzo capisce però che sei mesi a Genova gli potrebbero aprire le porte del Milan, come accaduto qualche tempo fa a Suso, l'affare si potrebbe portare a termine e per trovare l'accordo ci vorrebbe davvero poco.

