Calciomercato Napoli/ News, gli azzurri sondano il terreno per Bas Dost (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli news, 20 gennaio 2018: sondato il tereno per l'attaccante dello Sporting Lisbona Bas Dost che ha affrontato la Juventus di Massimiliano Allegri in Champions League.

20 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Bas Dost - La Presse

Il Napoli non ha le idee chiare per quanto riguarda l'attacco e in questa sessione di calciomercato deve trovare assolutamente la quadratura al cerchio. Sono diversi i nomi che si sono fatti fino a questo momento, con il rifiuto di Simone Verdi che ha rappresentato il momento più basso della sessione di riparazione. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it la squadra campana avrebbe fatto un sondaggio per Bas Dost dello Sporting Lisbona. L'attaccante olandese ha affrontato la Juventus di Massimiliano Allegri nel girone di Champions League e in questa stagione ha già segnato fino a questo momento ventiquattro gol. Il problema è legato però al club lusitano che per far partire Bas Dost chiede una cifra molto vicina ai cinquanta milioni di euro. Una somma che di certo il Napoli non è intenzionata a tirare fuori per il calciatore in questione e che non può spendere di certo nel calciomercato di gennaio.

STURRIDGE NUOVAMENTE PROPOSTO AGLI AZZURRI

Il Napoli è alla ricerca di un attaccante in questa sessione di calciomercato. E' così che il Liverpool, secondo quanto riportato da SportItalia, avrebbe proposto per ben due volte il suo Daniel Sturridge in questi giorni. L'attaccante inglese classe 1989 va in scadenza di contratto nel 2019 ed è completamente chiuso dall'esplosione di Roberto Firmino al centro dell'attacco della squadra allenata da Jurgen Klopp. Il calciatore è monitorato da diversi club della Premier League, ma il Napoli non sembra proprio interessato a questo profilo nonostante i Reds si accontenterebbero di un prestito senza obbligo di diritto di riscatto. L'occasione low cost potrebbe far cambiare idea ad Aurelio De Laurentiis già conscio però del fatto che Maurizio Sarri non fa giocare i calciatori che non richiede personalmente. Ne sa qualcosa Leonardo Pavoletti pagato a peso d'oro nel gennaio di un anno fa e poi rimasto praticamente per sei mesi in panchina.

© Riproduzione Riservata.