Calciomercato Roma/ News, vicino l'acquisto del centrocampista Coric (Ultime notizie)

Calciomercato Roma news, 20 gennaio 2018: i giallorossi sono vicinissimi all'acquisto del centrocampista croato della Dinamo Zagabria, Ante Coric. Per il calciatore servono 12 milioni.

20 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Monchi - La Presse

Il direttore sportivo Monchi sta lavorando per cercare di dare a Eusebio Di Francesco talenti giovani e che potenzialmente possono diventare dei top player. Seguendo questo pensiero il dirigente spagnolo sta per mettere a segno il colpo Ante Coric. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it l'affare si sta per chiudere. Pare che la Roma sarebbe pronta a spendere dodici milioni di euro per acquistare subito questo centrocampista croato di ventuno anni che poi rimarrebbe in prestito fino a giugno sempre alla Dinamo Zagabria. Coric in patria viene considerato un futuro talento e gioca nella stessa squadra dove un anno e mezzo fa la Juventus ha pescato Marko Pjaca. Appartiene a quella leva di talenti che presto si prenderanno la maglia da titolari nella nazionale croata. La Roma vuole anticipare una folta schiera di club interessati al calciatore per regalarsi un talento pronto a esplodere e che in poco tempo potrebbe valere molto più del doppio di quanto verrà pagato.

PER LA DIFESA PIACE MONTES

La Roma si muove sul calciomercato cercando anche colpi in prospettiva futura. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare infatti che il direttore sportivo Monchi sia sulle tracce di Cesar Montes. Si tratta di un difensore centrale messicano classe 1997 che gioca nel Monterrey. Nonostante sia un ragazzo davvero molto giovane costa già attorno ai 7.5 milioni di euro. La Roma sarebbe pronta a fare questo importante sacrificio economico anche per battere la folta concorrenza che si muove su questo ragazzo. Su Cesar Montes infatti da tempo ci sono sia l'Inter che il Napoli, che sembrano disposte anche a fare dei sacrifici economici importanti per prendere il calciatore. Dal canto suo la Roma però non molla e seguirà questa trattativa di calciomercato fino in fondo, anche a costo di rischiare di accendere una vera e propria asta di calciomercato con gli altri due club italiani.

