Dzeko al Chelsea/ Calciomercato Roma: Edin dice sì a Conte, trattativa ben avviata, si chiude!

Dzeko al Chelsea, il centravanti della Roma dice sì a Conte. Con Emerson Palmieri, i "blues" pronti a versare nelle casse giallorosse 50 milioni di euro

20 gennaio 2018 Fabio Belli

Dzeko, addio alla Roma vicino (foto LaPresse)

Alla fine, potrebbe essere davvero Edin Dzeko al Chelsea, il big che consentirà alla Roma di fare cassa nel calciomercato di gennaio. E il centravanti bosniaco potrebbe partire per Londra a braccetto con l’esterno Emerson Palmieri, anche se le due operazioni sono state scorporate, pur viaggiando parallele. Visto che per entrambi la destinazione sarà la stessa, con Dzeko che tornerà a giocare in Premier League, per la precisione al Chelsea di Antonio Conte. Il tecnico italiano ha voluto fortemente chiudere un’operazione che in tarda serata di venerdì è stata confermata da più parti dalla stampa sportiva italiana, a partire dal sito specializzato in calciomercato gianlucadimarzio.com. La svolta sarebbe arrivata proprio grazie al sì di Dzeko alla formazione londinese, col l’attaccante giallorosso che si è persuaso a tornare a giocare in Inghilterra, dove ha militato per anni al Manchester City prima di passare proprio alla Roma. La cessione di Dzeko dovrebbe fruttare alle casse giallorosse circa 30 milioni di euro, per un attaccante alla soglia dei 32 anni una cifra interessante, anche se Di Francesco si ritroverà di punto in bianco senza la sua punta di diamante.

EDIN DZEKO AL CHELSEA: I SOSTITUTI GIA' IN CASA

La cessione di Dzeko al Chelsea seppur ancora da formalizzare sembra ormai ben avviata, e per l’allenatore della Roma si tratterà di rinunciare a quello che è stato il capocannoniere dello scorso campionato di Serie A. Ma per la Roma l’operazione complessiva potrebbe fruttare circa 50 milioni di euro, ai quali si aggiungerebbero 10 di bonus, legati soprattutto alle prestazioni sotto porta di Dzeko. Un sacrificio che il club capitolino ha preferito rispetto a quello di Radja Nainggolan, che sembrava a un passo dal trasferimento in Cina, saltato per i troppi impedimenti burocratici per i club orientali. I sostituti di Dzeko in realtà sono già in casa per la Roma. Patrick Schick potrebbe finalmente esprimersi come punta centrale, dopo un girone d’andata dietro le quinte, e ci sarebbe anche più spazio per Defrel. Facile dunque che parte dei soldi delle cessioni vengano reinvestiti dalla Roma su un esterno come Darmian o Berezynski.

