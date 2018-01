Calciomercato Inter/ News, il Real Madrid dice di no per Kovacic (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: fallisce sul nascere l'idea del possibile ritorno in nerazzurro di Mateo Kovacic, il Real Madrid dice di no.

21 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Mateo Kovacic - La Presse

E' fallita sul nascere l'operazione di calciomercato accennata ieri e che avrebbe potuto far tornare all'Inter il centrocampista croato Mateo Kovacic. I nerazzurri da tempo stanno sondando il terreno per arrivare a un calciatore di qualità con i nomi di Ramires e Manuel Fernandes che sono stati accostati alla squadra meneghina. Secondo quanto riportato da Defensa Central pare però che il Real Madrid abbia detto di no a questa possibilità col calciatore che è diventato incedibile. Dopo alcuni mesi di totale anonimato infatti il calciatore si è preso una maglia da titolare, dimostrando di essere calciatore di alta qualità e abile a giocare in mezzo al campo con quantità e qualità. L'Inter però al momento non sembra assolutamente avere la possibilità di mettere a segno questo colpo. Pare inoltre che sul calciatore in questione ci sia la volontà di Zinedine Zidane di bloccare la partenza di un ragazzo al momento considerato davvero molto importante.

MOYES A SAN SIRO PER JOAO MARIO

Il futuro di Joao Mario è sempre più lontano dall'Inter, in questa sessione di calciomercato il centrocampista portoghese partirà. Sembra che su di lui ci sia il pressing del West Ham pronto a mettere a segno un colpo davvero molto importante. Secondo quanto riportato da FcInterNews i due club avrebbero trovato l'accordo per un prestito di sei mesi con diritto di riscatto in favore del club inglese. Secondo il Mirror inoltre il tecnico David Moyes sarebbe già arrivato a Milano per seguire da vicino il calciatore stasera nella sfida Inter-Roma. Difficilmente però il calciatore sarà schierato dal primo minuto, anche se la sua presenza a Milano potrebbe essere legata alla possibilità di chiudere la trattativa già domani in serata. Gli unici dubbi sembravano legati al fatto che il calciatore non pareva convinto di poter giocare in Premier League. Ora però questi dubbi dovrebbero essere alle spalle.

