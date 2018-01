Calciomercato Juventus/ News, Balotelli gratis a giugno a sorpresa? (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: si profila un altro colpo interessante per i bianconeri che potrebbero acquistare a sorpresa Balotelli.

21 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Mario Balotelli - La Presse

Secondo SportMediaset si potrebbe profilare un colpo di calciomercato a sorpresa con l'arrivo alla Juventus di Mario Balotelli. Il calciatore del Nizza va in scadenza a giugno e potrebbe lasciare la Ligue 1 per fare ritorno in Italia. La concorrenza è veramente agguerrita per l'attaccante ex Milan e Inter, ma i bianconeri hanno una carta importante da giocarsi. Mario Balotelli infatti ha un grande feeling con Massimiliano Allegri con il quale ha disputato la sua migliore stagione a livello numerico in Serie A, quella del 2013/14 dove ha segnato 14 reti. Giocatore dotato di grande personalità potrebbe trovare a Torino la sua definitiva consacrazione raggiunta la maturità a ventisette anni. C'è però chi sottolinea come il suo carattere spigoloso non sia adatto a un ambiente dove non si può sbagliare come quello della Juventus. Sul calciatore resistono gli interessi di Milan, Napoli, Roma e Lazio.

BIANCONERI SU CRISTANTE DA DUE MESI

L'esplosione di Bryan Cristante in questi ultimi mesi in Serie A potrebbe portare a una vera e propria asta di calciomercato nella sessione della prossima estate. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di SportItalia, sul suo portale pare che il club bianconero sia su di lui da ben due mesi nonostante una folta concorrenza. I bianconeri sono stati anche colpiti dal calciatore che ha siglato un gol importante contro la Juventus che siglava il 2-2 dopo aver visto i bianconeri avanti di due reti. Il giocatore ha dimostrato di essere pronto al grande salto e la Juventus pare pronta a mettere a segno il colpo, provando l'assalto già da ora per poi lasciarlo in prestito all'Atalanta con la quale c'è un ottimo rapporto. Nonostante questo i bianconeri si dovranno guardare da una folta concorrenza che da tempo ha messo gli occhi sul centrocampista cresciuto nella primavera del Milan e poi volato in Portogallo al Benfica.

