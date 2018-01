Calciomercato Milan/ News, Gattuso blinda Locatelli (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: il tecnico rossonero blocca Manuel Locatelli e respinge l'assalto del Genoa di Davide Ballardini.

21 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Manuel Locatelli - La Presse

Manuel Locatelli è esploso con la maglia del Milan lo scorso anno. Tutti ricorderanno quando alla fine del 2016 segnava un gol bello e decisivo che liquidava la Juventus di Massimiliano Allegri a San Siro e gli spalancava le porte della nazionale azzurra. Il centrocampista quest'anno ha trovato pochissimo spazio, nonostante questo il Genoa ha lanciato una vera e propria offensiva in questa sessione di calciomercato di gennaio per provare ad aggiudicarsi le sue prestazioni. Gennaro Ivan Gattuso ha però deciso di blindarlo e lo ha confermato ieri nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari: "Manuel Locatelli è venuto anche da me due settimane prima della sosta. Deve rimanere qui. L'ho fatto giocare titolare nel derby di Coppa Italia che era una partita da dentro o fuori per me. Arriverà il suo momento. Deve interpretare al meglio il suo ruolo e può farlo perchè ha qualità tecniche e fisiche. E' giusto che resti qui perchè è un classe 1998".

L'AGENTE DI KESSIÈ RIVELA L'INTERESSE DEL NAPOLI

Il Milan ha vinto una corsa davvero all'ultimo respiro nella sessione di calciomercato della scorsa estate per prendere Franck Kessié dall'Atalanta. Il calciatore ha fino a questo momento vissuto anche qualche alto e basso con la maglia rossonera, senza riuscire a dimostrare di essere ancora riuscito a esprimere tutto quello che poteva fare. Il centrocampista ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sottolineando: "Il Napoli ci ha provato, ma le due società non si sono trovate. Non è successo nulla di strano per Franck Kessié. Siamo tutt'altro che in cattivi rapporti con loro, è stato un semplice affare non andato in porto". Chissà cosa passa per la mente di Franck Kessié in questo momento che si ritrova con il Milan in difficoltà per entrare anche in zona Europa League e che al momento al Napoli si sarebbe ritrovato in cima alla classifica della Serie A e pronto a dare il cambio al brasiliano Allan.

© Riproduzione Riservata.