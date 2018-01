Calciomercato Napoli/ News, pazza idea André Silva per l'attacco (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: pazza idea per l'attacco, a sorpresa tra gli obiettivi spunta il nome del portoghese del Milan André Silva.

21 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, André Silva - La Presse

Il Napoli continua a monitorare il calciomercato degli attaccanti ed è anche per questo che ogni giorno spunta un nome nuovo nella lista degli obiettivi. Tra i tanti nomi fatti spunta anche quello di un calciatore che fino a questo non era mai stato nominato, il portoghese Andrè Silva del Milan. Secondo quanto riportato da Ansa infatti pare che gli azzurri abbiano preso in esame l'idea di presentarsi dal club azzurro con un'offerta importante per prendere il ragazzo già in questa sessione di riparazione. Nonostante queste voci insistenti che si stanno spargendo a macchia d'olio Gennaro Ivan Gattuso ha sottolineato in conferenza stampa che tanti hanno chiesto l'ex Porto ma che il Milan vuole trattenerlo. La società rossonera ha fatto infatti un grande investimento per prenderlo, col calciatore che ancora si deve sbloccare dopo un girone di Serie A. André Silva sarebbe perfetto per l'attacco azzurro visto che è un calciatore moderno e abile a giocare davanti sia da prima che da seconda punta.

SU LUCAS MOURA PIOMBA LO UNITED

Nell'ultima settimana di calciomercato si è parlato a lungo della possibilità di vedere Lucas Moura passare dal Paris Saint German al Napoli. Il calciatore brasiliano infatti è chiuso dagli arrivi dei vari Neymar Jr e Kylian Mbappè e non trova più la continuità vista nelle scorse stagioni. A sei mesi dal Mondiale in Russia vuole assolutamente riconquistarsi la fiducia del commissario tecnico del Brasile per meritarsi un posto nella rosa che partirà alla volta della competizione più importante per il calcio. Secondo quanto riportato dal Mirror però pare che il Manchester United sia piombato su questo forte giocatore, pronto a mettere a segno un colpo a sorpresa. Il Paris Saint German ha offerto per lui una cifra attorno ai trenta milioni di euro, con l'ingaggio che non è assolutamente un problema per i Red Devils. Inoltre sul ragazzo ci sarebbe anche il Tottenham di Mauricio Pochettino, prossimo avversario della Juventus in Champions League.

© Riproduzione Riservata.