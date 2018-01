Calciomercato Roma/ News, Lemos al Sassuolo: ci sono i giallorossi dietro? (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Mauricio Lemos passa al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto, ci sono i capitolini dietro l'affare?

21 gennaio 2018

Il Sassuolo ha completato l'acquisto in prestito con diritto di riscatto di Mauricio Lemos dal Las Palmas come riportato da Sky Sport. La sensazione è che dietro all'affare ci sia la Roma che in estate ha seguito con grande attenzione il difensore centrale classe 1995. Era stato proprio il direttore sportivo spagnolo Monchi a insistere per il calciatore senza però riuscire a portarlo in Serie A. Il difensore uruguaiano viene considerato da molti in patria l'erede di Godin, centrale roccioso che sfiora il metro e novanta è dotato anche di ottima qualità. Cresciuto nella primavera del Defensor Sporting è stato portato in Europa nella stagione 2015/16 dal Rubin Kazan che l'ha preso in prestito mentre l'anno dopo è andato a giocare con la maglia del Las Palmas con la quale ha collezionato in un anno e mezzo 33 presenze e segnato 5 reti in Liga. Questo dimostra che sia bravo anche ad andare in rete sui calci da fermo.

GONALONS E IL SOSPETTO PER LA MANCATA CONVOCAZIONE

Maxime Gonalons non è stato convocato per la gara Inter-Roma di stasera. Il centrocampista francese è stato lasciato a casa ufficialmente per un problema al gemello, ma questa esclusione ha portato con sé le inevitabili polemiche di calciomercato. In molti infatti scommettono che il ragazzo sia rimasto fuori perché prossimo alla cessione, nonostante l'agente abbia confermato più volte la volontà di rimanere in giallorosso. Per la Roma sono ufficiali invece altre due cessioni, anche se si tratta di calciatori della Primavera. Il difensore classe 1999 Andrea Ciofi è stato ceduto a titolo definitivo al Cesena in Serie B, non è noto al momento se i giallorossi si siano voluti assicurare nell'accordo un diritto di riacquisto per il futuro. Chi invece è stato ceduto solo in prestito è stato Edoardo Soleri attaccante che quest'anno era andato a Spezia senza trovare spazio e che invece è stato ora rigirato in Spagna all'Almeria.

