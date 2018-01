Sturridge all'Inter/ Calciomercato news: si ragiona sul prestito con diritto di riscatto

Sturridge all'Inter: calciomercato news, l'attaccante inglese stuzzica la fantasia dei nerazzurri ma ci sono dubbi sulle sue condizioni. Si ragiona su prestito con diritto di riscatto

21 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Daniel Sturridge, attaccante del Liverpool (Foto LaPresse)

Daniel Sturridge potrebbe diventare un calciatore dell’Inter in questa sessione di calciomercato. Ne avevamo parlato nei giorni scorsi: il nome dell’attaccante inglese è stato accostato alla società nerazzurra già negli ultimi giorni, quando era ancora in via di definizione l’affare Rafinha Alcantara e lui era, più che un’alternativa, un affare ulteriore per arrivare a un vice Icardi. Sturridge ha profilo internazionale e potrebbe fare al caso di Luciano Spalletti, che non ha attualmente nella rosa un giocatore che possa sostituire il suo bomber (che infatti gioca sempre e viene sostituito pochissime volte). Sturridge, 28 anni, gioca nel Liverpool ormai da cinque anni: si è trasferito ad Anfield nel gennaio 2013 dopo l’esperienza nel Chelsea, in cui ha militato per una stagione e mezza per poi andare in prestito nel Bolton. Si ragiona sul prestito con diritto di riscatto, ma il Liverpool avrebbe chiesto di essere pagato anche per questi sei m mesi: 2 milioni di euro per l’accordo fino a giugno 2018, per il diritto di riscatto invece siamo ad una cifra che oscilla tra i 20 e i 30 milioni. I margini per trattare ci sono e Sturridge sembra comunque in uscita dai Reds - è chiuso dall’arrivo di Alex Oxlade-Chamberlain e dagli altri attaccanti, su tutti Mohamed Salah e Roberto Firmino con Sadio Mané che gli è comunque davanti nelle gerarchie di Jurgen Klopp; tuttavia al momento l’Inter sembra non avere tante certezze su di lui.

I DUBBI DELL’INTER

Sturridge ha giocato 133 partite con il Liverpool e segnato 64 gol (con 24 assist), in più ha 8 reti in 26 apparizioni con la nazionale inglese: i numeri sono dalla sua parte, ma i dubbi dell’Inter riguardano la sua condizione fisica. Nella stagione in corso Sturridge ha giocato pochissimo: lo ha fatto con continuità soltanto tra metà settembre e fine ottobre, mettendo insieme 8 partite di Premier League (2 gol e un assist) ma con tre di queste nelle quali non ha raggiunto i 20 minuti sul terreno di gioco. A dicembre poi l’attaccante si è infortunato, e non disputa una gara ufficiale dal 6 dicembre (in Champions League contro lo Spartak Mosca, in campo per 18 minuti). Avendo saltato le ultime otto di campionato e il rispettivo terzo turno in FA Cup e Coppa di Lega, Sturridge arriverebbe ad Appiano Gentile lontano dal 100% e potrebbe aver bisogno di tempo per recuperare ed essere effettivamente a disposizione di Spalletti; tempo che chiaramente l’Inter non potrebbe concedergli. Anche per questo motivo la Roma potrebbe sorpassare i nerazzurri nella corsa di calciomercato al giocatore: i giallorossi potrebbero doversi trovare a sostituire Edin Dzeko (che sembra essere ai dettagli con il Chelsea) e avrebbero puntato proprio l’attaccante della nazionale inglese.

© Riproduzione Riservata.