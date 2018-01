Balotelli alla Juventus?/ Calciomercato news, dall’Inghilterra pronto un contratto di 5 anni? (ultime notizie)

Mario Balotelli alla Juventus? L'indiscrezione di calciomercato arriva dall'Inghilterra: la punta del Nizza vestirà la maglia bianconera la prossima estate?.

22 gennaio 2018 Michela Colombo

Mario Balotelli (LaPresse)

L’exploit di calciomercato invernale arriva dall’Inghilterra: Mario Balotelli vestirà la maglia della Juventus?. I nomi di certo sono di grande rilievo e l’ipotesi potrebbe anche affascinare i tifosi bianconeri e tutti coloro che vorrebbero il grande ritorno dell’attaccante in Italia specie dopo la bella parentesi con il Nizza di questa stagione. L’ipotesi, lanciate in esclusiva questa mattina dal quotidiano inglese The Sun di certo ha suscitato parecchio scalpore anche perchè per le voci inglesi l’affare sarebbe già in fase avanzata, tanto che lo stesso Super Mario sarebbe pronto a firmare il contratto con la dirigenza della Vecchia Signora. Sul tavolo ecco quindi un contratto da 5 anni per l'attaccante a cui andrebbero in tasca ricchi bonus in caso di prestazioni ancora eccezionali come quelle realizzate con il Nizza in stagione (18 le reti già firmate quest’anno). Ovviamente per la chiusura dell’affare si dovrebbe attendere solo la prossima finestra estiva del calciomercato, quando Balotelli risulterà svincolato dal club rossonero francese, che pare non si sia ancora mosso in ottica rinnovo di contratto.

LA CHIAVE RAIOLA

Nell’ipotetica trattativa di calciomercato in corso tra Balotelli e la Juventus ovviamente la chiave di volta è l’agente dello stesso attaccante ovvero il ben noto procuratore Mino Raiola. Il procuratore è un volto ben noto in casa della Vecchia signora dato che cura gli interessi di Blaise Matuidi e Moise Kean e con cui la dirigenza bianconera ha stretto ottimo affari (per dire uno, Pogba un paio di anni fa nel suo trasferimento record al Manchester United). Gli ottimi rapporto intessuti dello stesso Raiola sarebbero quindi dietro al clamoroso passaggio di Balotelli alla Juventus, benché ancora i protagonisti non abbiano confermato nulla delle indiscrezioni pubblicate questa mattina dal The Sun. Si attendono quindi nuove sull’affare di calciomercato che riguarda Super Mario. Sia come sia in caso di successo la punta del Nizza diverrebbe il 12^ giocatore ad aver vestito in carriera le maglie di Juventus, Inter e Milan: prima di lui c’erano stati Bonucci, Cevenini, Meazza, Candiani, Serena, Baggio, Davids, Vieri, Vieira, Ibrahimovic e Pirlo.

© Riproduzione Riservata.