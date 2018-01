Calciomercato Inter/ News, Joao Mario rifiuta ogni prestito (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: Joao Mario sta rifiutando ogni possibile prestito in questa sessione di riparazione. Ora tocca a Kia Joorabchian.

22 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Joao Mario - La Presse

Joao Mario continua ad essere un obiettivo di calciomercato di diverse squadre in giro per l'Europa. L'attenzione nei confronti del calciatore dell'Inter arriva soprattutto dalla Premier League dove ci sono squadre importanti come il West Ham che hanno chiesto più di un'informazione. Secondo quanto riportato da FcInterNews il calciatore ex Sporting Lisbona però starebbe rifiutando tutte le offerte di prestito, probabilmente perché vorrebbe andare via a titolo definitivo. Sempre secondo il portale pare che ora la palla passi a Kia Joorabchian che è il procuratore di Joao Mario e che ha ottimi rapporti con la società. Il procuratore ora si adopererà per trovare una squadra che possa dare attenzione al calciatore e possa decidere di provare l'affondo a titolo definitivo già nella sessione di calciomercato di gennaio. Nonostante questa idea rimane aperta una pista b da poter portare a termine qualora anche l'intervento di Joorabchian non serva a far smuovere il calciatore.

AGROPPI RIMANDA LISANDRO LOPEZ E RAFINHA

L'Inter ha messo a segno due colpi nella sessione di calciomercato di gennaio. Dal Benfica è arrivato il difensore Lisandro Lopez, mentre dal Barcellona il centrocampista Rafinha. Di loro ha parlato Aldo Agroppi in un'intervista a Passionedelcalcio.it, sottolineando: "Bisogna vedere se Lisandro Lopez e Rafinha avranno un impatto positivo in Serie A. Il lavoro dell'allenatore si vede soprattutto nei momenti difficili, pertanto ora toccherà a Luciano Spalletti fare la differenza". Sicuramente i due calciatori arrivano con un concetto totalmente diverso. Lisandro Lopez infatti verrà usato come un'alternativa per la difesa con Milan Skriniar e Joao Miranda che rimangono i titolarissimi al centro del reparto arretrato a quattro. Invece Rafinha avrà la possibilità di giocare di più e di provare a conquistarsi la posizione da trequartista che gli si addice nel 4-2-3-1 del tecnico di Certaldo.

