Calciomercato Juventus/ News, bianconeri pronti a prendere Han: sì in settimana (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la squadra di Massimiliano Allegri avrebbe messo le mani sul nordcoreano Kwang-Song Han del Cagliari in prestito al Perugia

22 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Kwang-Song Han - La Presse

La Juventus vira decisamente sul calciomercato dei giovani alla ricerca di qualche colpo che potrebbe scuotere in futuro la squadra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i bianconeri sarebbero pronti a mettere a segno un colpo importante, strappando un sì in settimana al Cagliari per Kwang-Song Han. Il nordcoreano rimarrebbe in prestito al Perugia dove è già ora per essere girato poi in prestito biennale proprio ai sardi. La Juventus così avrebbe la possibilità di vederlo crescere nel corso delle stagioni successive. Il Cagliari valuta il calciatore attorno ai nove milioni di euro, cifra eccessiva per i bianconeri che vorrebbero inserire nella trattativa i nomi di Emil Audero, Fabrizio Caligara e Alberto Cerri. Si lavora alla definizione dei dettagli, ma la trattativa può diventare ufficiale già in settimana quando bianconeri e sardi dovrebbero incontrarsi per prendere una decisione.

LIROLA CEDUTO A TITOLO DEFINITIVO?

Tra i migliori giovani usciti dalla Primavera della Juventus nelle ultime stagioni c'è senza dubbio il terzino spagnolo Pol Lirola. Questi è stato ceduto in prestito al Sassuolo dove ha anche trovato confidenza con la massima categoria. Secondo quanto riportato da TuttoJuve pare che il club abbia deciso di andare a cedere a titolo definitivo il ragazzo. Il calciatore piace molto alla Sampdoria che potrebbe decidere di fare un'offerta nella sessione di calciomercato di gennaio. La Juventus però si vorrebbe tutelare perché vorrebbe inserire nell'affare un diritto di riacquisto a prezzo maggiore in vista delle prossime stagioni. Pol Lirola è un calciatore che gioca prevalentemente come terzino destro, ma può giocare adattato anche sull'altra fascia. Ha dimostrato poi di essere bravo in entrambe le fasi sia quella di spinta che quella di contenimento.

