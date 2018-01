Calciomercato Milan/ News, Gattuso: alla società ho chiesto di non fare acquisti (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: Gennaro Ivan Gattuso rivela le sue strategie dopo la vittoria contro il Cagliari avvenuta in rimonta con due gol di Kessie.

22 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Gennaro Ivan Gattuso - La Presse

La vittoria del Milan in rimonta a Cagliari ha regalato una nuova iniezione di fiducia. Il tecnico Gennaro Ivan Gattuso ha voluto parlare anche di calciomercato alla fine della sfida contro i sardi. Ha spiegato a Premium Sport: "ho chiesto alla società di non fare niente sul calciomercato. Questa è una squadra importante. La società mi aveva anche messo a disposizione di poter fare qualcosa. Io però ho detto che stavamo bene così, non perché non volevo far spendere soldi alla società ma perché siamo giovani e ci sono tantissimi giocatori che possono esprimere qualcosa che non si è ancora visto. Il mio dovere è di metterli in condizione per rendere al massimo". Il tecnico ha ribadito quindi anche la fiducia al portoghese André Silva ribadendo che nei prossimi quaranta giorni la squadra avrà undici partite e ci sarà spazio anche per lui tra i titolari del Milan. Staremo a vedere se riuscirà a dare una risposta.

IL SOGNO È LEON BAILEY

Nel calciomercato di gennaio il Milan probabilmente non farà nulla, anche perché iniziano a vedersi i risultati di una sessione estiva che ha portato a Milano moltissimi giocatori di livello. Si lavora quindi già per l'estate quando al Milan potrebbero arrivare altri giocatori importanti. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il sogno sarebbe diventato Leon Bailey classe 1997 del Bayer Leverkusen. Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli lo avrebbe visionato nel suo viaggio in Germania e il calciatore si è messo in ruolo anche nella sfida contro il Bayern Monaco giocando da esterno e dimostrando di poter essere determinante. Nato a Kingston in Giamaica il 9 agosto del 1997 il calciatore è cresciuto nella primavera del Genk per poi essere acquistato dai tedeschi appena un anno fa. Staremo a vedere se il Milan riuscirà a fare questo interessante colpo nella sessione di calciomercato estiva.

© Riproduzione Riservata.