Calciomercato Napoli/ News, il Psg disposto a trattare per Lucas Moura (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: il Paris Saint German è disposto a trattare per cedere Lucas Moura in prestito con obbligo di riscatto ai campani.

22 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Il Napoli è ancora alla ricerca di un esterno d'attacco nella sessione di calciomercato di gennaio. Continua ad essere gettonato il nome di Lucas Moura del Paris Saint German, giocatore rapido e dotato di grande qualità che però a Parigi è chiuso da Neymar Jr, Julian Draxler, Javier Pastore e Kylian Mbappè. Secondo quanto riportato da Tuttosport pare che il club francese sia aperto a discutere il prestito con un obbligo di riscatto proprio per Lucas Moura. La cifra per la quale il calciatore si dovrebbe muovere si aggira attorno ai venticinque-trenta milioni di euro. Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli sembra essere molto attento alla situazione e vorrebbe proporre al calciatore un ingaggio di 3.5 milioni di euro. Lucas Moura ha un contratto fino al giugno del 2019 e va ricordato che è un calciatore ancora molto giovane visto che è appena un classe 1992. Potrebbe essere lui l'esterno d'attacco giusto per fare la differenza a Napoli.

IACHINI BLOCCA POLITANO

Dopo che sono tramontate le piste di calciomercato legate a Gerard Deulofeu del Barcellona e Simone Verdi del Bologna pare che il Napoli sia pronto a mettere a segno un colpo importante. Nonostante questo sono diversi gli altri obiettivi che sembrano pronti a sfumare. Tra questi c'è il nome di Matteo Politano sondato con interesse ma che il Sassuolo non è intenzionato a cedere almeno nella sessione di gennaio. Ne ha parlato anche il tecnico dei neroverdi Beppe Iachini che ha parlato a Radio Rai sottolineando: "Matteo Politano resta? La società è stata chiarissima su questo fatto. Il Sassuolo vuole andare avanti con questo gruppo di ragazzi. Sono domande poi da fare alla società, io sono concentrato solo sul campo". La sensazione è che comunque il Napoli tornerà nella sessione di calciomercato di giugno su Matteo Politano, ma dovrà guardarsi dalla dura concorrenza di Roma e Inter che lo seguono da diverso tempo.

