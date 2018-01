Calciomercato Roma/ News, Emerson Palmieri e Dzeko al Chelsea? Monchi non conferma, ma... (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il direttore sportivo non conferma né smentisce la possibilità di vedere partire Emerson Palmieri ed Edin Dzeko al Chelsea.

22 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Edin Dzeko - La Presse

Monchi non ha smentito né confermato la possibilità di vedere Emerson Palmieri ed Edin Dzeko in questa sessione di calciomercato al Chelsea di Antonio Conte. Il direttore sportivo spagnolo della Roma ha parlato ai microfoni di Premium Sport sottolineando diverse e interessanti possibilità: "Dobbiamo dimenticarci del calciomercato ora e pensare alle prossime gare. Emerson Palmieri ed Edin Dzeko? Io lavoro 365 giorni l'anno. Siamo sempre pronti a cercare profili giusti. Cerchiamo sempre calciatori per il futuro". Queste parole non hanno sicuramente tranquillizzato i tifosi della Roma che sembrano essere davvero preoccupati soprattutto per l'eventuale partenza del bosniaco anche se le voci continuano ad essere altalenanti tra chi sottolinea che l'affare si potrà fare e chi invece nega questa situazione come totalmente impossibile. Sicuramente però nelle prossime ore si dovrà definire la possibile operazione perché poi la Roma dovrà trovare i sostituti.

DZEKO NON CONVINTO DAL CHELSEA

Emerson Pamieri sì, Edin Dzeko nì. La sensazione generale è questa per quanto riguarda il possibile passaggio dei due calciatori della Roma nella sessione di calciomercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Premium Sport infatti pare che Edin Dzeko non sarebbe convinto del tutto di andare a giocare con la maglia della squadra di Antonio Conte. Su Twitter poi il giornalista del canale bosniaco N1, Haris Mrkonja, non si allontana troppo da questa opzione definendo la trattativa Dzeko-Chelsea molto lontana dalla possibile chiusura. Pare che il calciatore ex Wolfsburg non sarebbe preoccupato dal giocarsi il posto con Alvaro Morata, ma che il problema dipenda soprattutto dal fatto che mancano solo nove giorni alla fine della sessione di riparazione del calciomercato e che quindi difficilmente l'affare si potrà portare a termine. Sarà importante capire però ovviamente quale sarà la decisione soprattutto del calciatore che al Chelsea in Champions League quest'anno ha segnato anche delle splendide reti.

