DEULOFEU ALLA ROMA? / Calciomercato news, sarà lo spagnolo del Barcellona a sostituire Dzeko?

Deulofeu alla Roma? Calciomercato news: l'esterno d'attacco del Barcellona potrebbe essere il colpo dopo la cessione di Emerson Palmieri ed Edin Dzeko al Chelsea di Antonio Conte.

22 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Deulofeu alla Roma? Calciomercato news - La Presse

Gerard Deulofeu è un nome che è circolato molto sul calciomercato italiano in questa sessione di gennaio. Il calciatore del Barcellona è stato accostato prima all'Inter e poi al Napoli, ma potrebbe davvero finire alla Roma. Secondo quanto riportato da SportItalia infatti il club capitolino avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del calciatore ex Milan. Gerard Deulofeu alla Roma quindi è più di una suggestione e il ragazzo potrebbe diventare il degno erede di Mohamed Salah con Patrik Schick che sarebbe portato al centro del tridente dopo la cessione di Edin Dzeko al Chelsea. Di certo Deulofeu sarebbe molto felice di tornare in Italia dove ha dimostrato di poter fare benissimo anche se ha giocato in Serie A solo per sei mesi. Il calciatore sarebbe perfetto per il modulo di Eusebio Di Francesco che si schiera con un 4-3-3 che punta molto sulla rapidità dei suoi esterni.

CAMBIA TUTTO IN ATTACCO, SI PUNTA SU SCHICK E...

La Roma si è resa conto alla metà di questa stagione di aver commesso un errore nella sessione di calciomercato della scorsa estate. E' stato ceduto Mohamed Salah al Liverpool per una cifra importante e nel tridente della squadra capitolina è stato sostituito da Patrik Schick. Non erano stati fatti i conti bene però perché il calciatore della Sampdoria alla fine ha iniziato solo a pestarsi i piedi con Edin Dzeko, partendo largo ma cercando sempre il centro del tridente dove fino all'anno passato il proprietario era il bosniaco. Con l'offerta del Chelsea per Edin Dzeko a regalare anche una buona risposta sul bilancio, considerando l'acquisto low cost dal Manchester City, si è pensato di cambiare strategia per valorizzare anche Patrik Schick. Alla cessione della punta centrale infatti arriverà l'acquisto di un attaccante esterno rapido e più simile al tanto rimpianto Salah. Che sia Gerard Deulofeu il nome giusto?

