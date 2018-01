GRIMALDO AL NAPOLI? / Giuntoli in Portogallo, calciomercato news: si lavora per il terzino in vista di giugno

Grimaldo al Napoli? Giuntoli in Portogallo, calciomercato news: si lavora per il terzino del Benfica in vista della sessione del prossimo giungo. Si parla di trenta milioni di euro.

22 gennaio 2018

Alejandro Grimaldo è un obiettivo di calciomercato concreto per il Napoli. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb la trattativa si potrebbe chiudere sui trenta milioni di euro e al calciatore sarebbe proposto un ingaggio da due milioni di euro tramite un quinquennale. Della trattativa ha parlato anche l'esperto di calciomercato della Rai Ciro Venerato che ai microfoni di Radio Crc ha sottolineato come il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli sia in Portogallo per cercare di chiudere l'affare. Inoltre starebbe pensando anche a Morais e non è da escludere che si possa mettere a segno un colpo last minutes con la collaborazione del noto procuratore Jorge Mendes. Il calciomercato di gennaio si avvia verso la fine, ma c'è margine per andare a prendere un calciatore di livello che possa alzare il tasso tecnico della squadra.

NON C'È PIÙ EMERGENZA DI UN COLPO SULLA CORSIA MANCINA

Il Napoli lavora per la prossima sessione di calciomercato alla ricerca di un terzino che possa dare spessore alla squadra di Maurizio Sarri. Si tratta per convincere il Benfica a cedere Alejandro Grimaldo in vista della sessione di calciomercato del prossimo giugno. Il club partenopeo però non ha la stessa fretta che aveva fino a qualche settimana fa quando sembrava necessario portare subito a gennaio un terzino mancino in casa per sopperire al grave infortunio patito da Faouzi Ghoulam. L'algerino però ha recuperato rapidamente un po' a sorpresa e ha superato ogni record per partecipare al rush finale di questa stagione. Alejandro Grimaldo è un calciatore importante seguito da diversi club importanti. Il Napoli vuole rapidamente superare una concorrenza agguerrita per il ragazzo, serve quindi piombare sul terzino ora per poi farlo arrivare il prossimo giugno anticipando quindi la concorrenza.

