Calciomercato Inter/ News, frenata per lo ''scambio'' Eder-Sturridge (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: frenata improvvisa nello scambio di maglia in nerazzurro tra Eder e Daniel Sturridge. L'italo brasiliano resta?

23 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Daniel Sturridge - La Presse

C'è stata una frenata improvvisa nel doppio affare di calciomercato che avrebbe dovuto portare in nerazzurro Daniel Sturridge pronto a prendere la maglia di Eder Citadin Martins. Ovviamente non si sarebbe trattato di uno scambio, ma di una staffetta tra i due che con l'inglese che sembrava pronto a indossare la maglia dell'italo brasiliano in nerazzurro. Secondo quanto riportato da Sky Sport c'è stata una brusca frenata nella trattativa che avrebbe dovuto portare Eder al Crystal Palace. Gli emissari del club inglese sono arrivati ieri a Milano per cercare di trovare un accordo con i nerazzurri che però si sono opposti alla cessione in prestito con diritto di riscatto. L'Inter infatti è disposta a cedere Eder, ma solo a titolo definitivo. Di conseguenza se non si dovesse sbloccare questa trattativa non ci saranno passi in avanti per portare a Milano il suo sostituto con Daniel Sturridge che rimane in uscita dal Liverpool.

SCHURRLE SFUMA DEFINITIVAMENTE

L'Inter è bloccata sul calciomercato per diverse motivazioni. In entrata non si possono fare spese ingenti a causa del fairplay finanziario, mentre in uscita non si riescono a cedere i calciatori che permettano di andare a fare qualche acquisto. Sembra ormai sfumata la possibilità di arrivare ad Andre Schurrle ala tedesca del Borussia Dortmund accostata al club nerazzurro. Secondo il Guardian il calciatore però sembrerebbe molto vicino a passare al Newcastle che lo vorrebbe prendere in prestito per un anno e mezzo. Attenzione però anche allo Stoke City che sembra intenzionato a tentare un inserimento in questa trattativa. L'Inter invece al momento ha abbandonato definitivamente la pista, alla ricerca di un attaccante centrale e non di un esterno rapido e tecnico come lui. L'obiettivo numero uno in entrata sembra essere Daniel Sturridge del Liverpool, trattativa quest'ultima legata all'eventuale partenza di Eder.

© Riproduzione Riservata.