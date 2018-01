Calciomercato Juventus/ News, Venerato: i bianconeri hanno preso Pellegrini (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: Ciro Venerato ha sottolineato come i bianconeri abbiano acquistato per l'estate Lorenzo Pellegrini.

23 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Lorenzo Pellegrini - La Presse

Il nome di Lorenzo Pellegrini viene accostato alla Juventus per il calciomercato della prossima estate. Il centrocampista della Roma ha una clausola rescissoria che permetterebbe ai bianconeri di andarlo a prendere senza nemmeno chiedere nulla alla società capitolina. A parlare della possibilità di veder concretizzarsi questo affare è stato l'esperto di calciomercato della squadra di Rai Sport Ciro Venerato. Il giornalista ha parlato durante la trasmissione Si Gonfia la Rete condotta da Raffaele Auriemma su Radio Crc, sostenendo: "La Juventus oltre ad Emre Can si è assicurata le prestazioni anche di Lorenzo Pellegrini dalla Roma. Ha chiuso in largo anticipo un'operazione che poi verrà ufficializzata nel mese di luglio". Lorenzo Pellegrini è un interno di centrocampo classe 1996 che la Roma è andata a riacquistare dal Sassuolo dove aveva conquistato grazie ad Eusebio Di Francesco. A Torino potrebbe diventare per caratteristiche tecniche l'erede di Claudio Marchisio.

L'ATALANTA CHIEDE 35 MILIONI PER CRISTANTE

Ora c'è anche una cifra per la possibile cessione di Bryan Cristante nella sessione di calciomercato della prossima estate, lo riporta RaiSport. Il ragazzo ha dimostrato di essere un calciatore di grandissima qualità, abile a tornare d'attualità dopo un periodo un po' particolare della sua carriera. Cresciuto con la maglia della Roma il calciatore era stato ceduto al Benfica dove si erano perse un po' le sue tracce. Il ragazzo è stato riportato in Italia dall'Atalanta con Gian Piero Gasperini che ha dimostrato di puntare molto sui giovani di talento. Cristante ha preso di fatto il posto di Franck Kessiè al centro del campo, portando grandissima personalità al reparto e dimostrando di essere un ragazzo di assoluto valore. Il futuro della nazionale azzurra è sua, vedremo se si prenderà anche le chiavi della squadra bianconera.

