Calciomercato Milan/ News: Deulofeu vuole tornare, ma... (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: Gerard Deulofeu vuole tornare, lo ha manifestato ad alcuni ex compagni. La società non è interessata.

23 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Gerard Deulofeu continua ad essere in prima copertina per quanto riguarda il calciomercato. L'ex calciatore del Milan non trova spazio al Barcellona e verrà sicuramente ceduto in questa sessione di riparazione. Lo spagnolo è stato accostato a Inter, Napoli e Roma nelle ultime settimane, ma in realtà il ragazzo avrebbe un altro sogno e cioè quello di tornare al Milan dove ha giocato per sei mesi nella scorsa stagione. Secondo quanto riportato dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport pare che Gerard Deulofeu abbia manifestato ad alcuni suoi ex compagni la volontà di tornare a giocare proprio con la maglia del Milan. L'esterno d'attacco ha una clausola rescissoria piuttosto accessibile, attorno ai venti milioni di euro, ma in questo momento il Milan non sembra interessato al suo possibile ingaggio anche perché al momento non serve un calciatore con le sue caratteristiche nell'albero di natale di Gennaro Ivan Gattuso.

ULTIMATUM BOCA PER GOMEZ

Continua ad essere sul calciomercato il difensore paraguaiano Gustavo Gomez. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb il Boca Juniors avrebbe dato un ultimatum al Milan proprio per provare a chiudere questa trattativa. Il calciatore è stato davvero molto vicino al club argentino, con diversi particolari che però hanno frenato l'ufficialità dell'affare tra le due società. Il Boca Juniors non avrebbe più intenzione di aspettare e visto che ha ancora una sola settimana per acquistare il centrale di difesa di cui ha bisogno ha dato un ultimatum ai rossoneri. Pare infatti che la trattativa si debba chiudere oggi oppure gli Xeneizes vireranno su un altro calciatore. Gustavo Gomez rimane comunque sul calciomercato e anche se non dovesse vestire la maglia Azul y Oro potrebbe lasciare Milano per andare a giocare in un club disposto a investire su di lui. Possibile anche che rimanga al Milan dove comunque avrà pochissime possibilità di scendere in campo.

