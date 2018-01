Calciomercato Napoli/ News, gli azzurri mollano le piste Deulofeu e Sturridge (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra allenata da Maurizio Sarri: mollate definitivamente le piste che portano a Gerard Deulofeu del Barcellona e Sturridge dell Liverpool

23 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Gerard Deulofeu - La Presse

Maurizio Sarri voleva a tutti i costi Simone Verdi per il suo Napoli nella sessione di calciomercato di gennaio. Il tecnico campano però potrebbe spingere la società a non prendere nessuno in questo momento. Le stagioni passate dimostrano infatti che se un calciatore non piace al tecnico azzurro anche se viene pagato molto non gioca, come accaduto a Leonardo Pavoletti. Sembra quindi inutile andare a investire tanto per farlo sul calciomercato. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato della Rai Ciro Venerato il Napoli avrebbe definitivamente mollato Gerard Deulofeu del Barcellona e Daniel Sturridge del Liverpool. Sui due allora sarebbero pronte a fare un investimento la Roma di Eusebio Di Francesco e l'Inter di Luciano Spalletti che al momento se li stanno contendendo. Il Napoli invece potrebbe decidere di rimanere così considerando anche che Arkadiusz Milik sta bruciando le tappe dopo l'infortunio per tornare in campo.

MAKSIMOVIC E TONELLI, IL FUTURO DELLA DIFESA AZZURRA

Il Napoli in questa sessione di calciomercato di gennaio sistemerà anche la difesa con almeno una cessione importante. Nikola Maksimovic e Lorenzo Tonelli non trovano spazio in azzurro con Maurizio Sarri che vede come la prima riserva ai titolarissimi Raul Albiol e Kalidou Koulibaly il rumeno Vlad Chiriches. Ha fatto il punto della situazione l'esperto di calciomercato di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Crc durante la trasmissione di Raffaele Auriemma Si Gonfia la rete. Queste le sue parole: "Nikola Maksimovic andrà allo Spartak Mosca in prestito oneroso, ma è una destinazione gradita al ragazzo e credo che l'affare alla fine si chiuderà durante l'arco della prossima settimana. Lorenzo Tonelli invece resterà ancora a Napoli". L'ex difensore dell'Empoli quindi sembra destinato a farsi ancora sei mesi di panchina per poi magari chiedere la cessione direttamente nella sessione di calciomercato della prossima estate quando il direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrà andare anche a fare dei colpi in entrata.

