Calciomercato Roma/ News, sfuma l'obiettivo Fabian Ruiz (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: sfuma l'obiettivo Fabian Ruiz, il centrocampista del Betis Siviglia era seguito da Monchi da diverso tempo.

23 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Edin Dzeko - La Presse

Nel giorno in cui Edin Dzeko potrebbe diventare un giocatore del Chelsea la Roma vede sfumare un obiettivo importante di calciomercato. Secondo quanto riportato da DonBalon.com infatti pare che il Barcellona abbia trovato l'accordo con il Betis Siviglia per Fabian Ruiz anche se non c'è ancora l'ufficialità. Il direttore sportivo Monchi aveva messo da diverso tempo questo calciatore nel mirino, considerandolo un profilo molto interessante per la sua Roma. Fabian Ruiz è nato a Los Palacios y Villafranca il 3 aprile del 1996 è quindi un calciatore ancora molto giovane. Il calciatore in questa stagione ha collezionato 15 presenze mettendo a segno anche 2 reti. Centrocampista dotato di fisica e tecnica vive in questo momento un confronto costante con il compagno di Under 19 Dani Ceballos che in questa sessione di calciomercato dovrebbe lasciare il Real Madrid dove non trova molto spazio.

AG. ALISSON: È FELICE IN GIALLOROSSO

Alisson Becker ha definitivamente fatto innamorare tutti di lui con una prestazione incredibile contro l'Inter che ha regalato alla Roma un punto prezioso nella corsa alla Champions League. Il calciatore brasiliano rimane nel mirino di diverse squadre per il calciomercato dell'estate prossima tra cui Paris Saint German e Liverpool. Il procuratore del calciatore Ze Maria Neis ha parlato ai microfoni di ForzaRomaInfo.it sottolineando: "Ho visto la partita di Alisson contro l'Inter. Ha fatto molto bene, è un calciatore molto forte. Futuro? E' presto al momento per dirlo. Quando un giocatore si distingue per le sue prestazioni ci sono sempre tanti voci su di lui. Personalmente non mi a chiamato nessun club e il calciatore è concentrato al cento per cento sulal Roma. E' felice di essere in questa città e anche di giocare in questa squadra". I giallorossi al momento non hanno nessuna intenzione di andare a cedere il portiere, cercandone un altro che possa avere un peso specifico importante.

