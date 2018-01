DZEKO E EMERSON PALMIERI AL CHELSEA? / Calciomercato Roma: siamo ai dettagli, decisiva la chiamata di Conte

Dzeko e Emerson al Chelsea? Pare ormai chiuso l'affare di calciomercato che porterà i due giocatori della Roma alla corte di Antonio Conte. Mancano pochi dettagli burocratici.

23 gennaio 2018 - agg. 23 gennaio 2018, 11.01 Michela Colombo

Edin Dzeko (LaPresse)

Edin Dzeko al Chelsea dovrebbe essere un affare di calciomercato in dirittura d’arrivo. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante bosniaco della Roma potrebbe giocare domani sera la sua ultima partita con la maglia giallorossa: a Marassi è in programma il recupero della terza giornata di Serie a contro la Sampdoria e Dzeko sarebbe stato visto, presso il ritiro di Cornaredo, caricare i bagagli nell’auto della sorella Merima e del cognato. L’avventura con la Roma sta giungendo al termine: addirittura Dzeko potrebbe essere esentato dalla sfida del Ferraris, finendo in panchina o magari andando addirittura in tribuna. Dipenderà dalla velocità con cui Roma e Chelsea riusciranno a trovare un accordo economico chiudendo la trattativa; nel frattempo già nella giornata di ieri Dzeko avrebbe ricevuto una chiamata di Antonio Conte che lo avrebbe convinto ad accettare i Blues, e una chiacchierata con la moglie lo avrebbe definitivamente spinto a rivedere i suoi piani, che erano quelli di rimanere a lungo in giallorosso. Con l’attaccante bosniaco partirà anche Emerson Palmieri: la Romma dovrebbe incassare un totale di 60 milioni di euro da questi affari. (agg. di Claudio Franceschini)

DZEKO-EMERSON, TRATTATIVA AI DETTAGLI

Dezko e Emerson sono pronti a fare il grande passo e vestire la maglia del Chelsea: mancano solo pochi dettagli perchè i due prendano un volo per Londra e arrivare alla corte di Antonio Conte. Nei giorni scorsi entrambi i giallorossi hanno dato il loro assenso all’affare e mancano solo alcune formalità burocratiche perché l’affare possa definirsi concluso. Nella giornata di ieri infatti, durante il ritiro milanese del club capitolino, il bosniaco ha ricevuto l’ultima chiamata da Antonio Conte e dopo i colloqui avuti con il suo agente e la sua famiglia, ha dato il suo si definitivo. Un assenso certo da parte della punta ma velato da una certa tristezza: secondo le ultime indiscrezioni pare che lo stesso Dzeko avrebbe preferito restare di più nella capitale, dove aveva da poco acquistato casa. L’ipotesi era quella di spalmare l’attuale ingaggio magari su un’altra stagione: un piano che avrebbe fatto felice anche i tifosi della Roma, ma così non sarà. Le cifre presentate dal Chelsea comunque sono più che importanti: contratto fino al 2021 con un ingaggio ritoccato rispetto ai 4.5 milioni di bonus confermati dalla Roma.

MANCANO GLI ULTIMI DETTAGLI

Rimpianti a parte ormai sia Dzeko che Emerson Palmieri hanno detto si al trasferimento al Chelsea: l’affare è chiuso e Roma è pronta a incassare almeno 50 milioni dalla doppia cessione. Rimane solo da decidere come questo avverrà: le due dirigenze infatti stanno ia discutendo sulla possibilità di dividere le due trattative e i contratti per meglio beneficiarne in termini economici e burocratici. Dettagli quindi di poco conto alla fin fine: poco o nulla porrebbe ora far saltare il colpaccio di calciomercato invernale del Chelsea. Ecco perché presumibilmente sia Dzeko che Emerson non saranno chiamati alla trasferta genovese questa mattina. Domani la Roma infatti affronterà al Marassi la Sampdoria nel recupero della Serie A e pare proprio che sia stato il match a San Siro contro l’Inter l’ultima esperienza con la maglia giallorossa dei due.

