Grimaldo al Napoli? / Calciomercato news, Giuntoli è in Portogallo, base d’asta a 20 milioni di euro

Grimaldo al Napoli? la dirigenza campana ha fiutato l'affare di calciomercato per la prossima estate. Giuntoli è in Portogallo per trattare con il Benfica.

23 gennaio 2018 Michela Colombo

Grimaldo con la maglia del Benfica (LaPresse)

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura del calciomercato invernale ma la dirigenza del Napoli continua e essere tra le più attive, anche in vista della sessione estiva. Ecco quindi che il nuovo obbiettivo in casa azzurra è Alejandro Grimaldo, terzino sinistro spagnolo attualmente in maglia con il Benfica, e in scadenza di contratto solo il prossimo giugno 2021. Si tratta quindi di una mossa previdente quella della società campana che guarda già al futuro. L’ipotesi infatti potrebbe essere quella di mettere in pensione il veterano Cristian Maggio e portare alla corte di Sarri un nuovo vice Ghoulam una volta che il terzino sarà tornato in campo dopo l’infortunio. Già a quello scopo però la squadra azzurra aveva portato a Napoli l’ex giallorosso Mario Rui, ma viste le ambizioni del club ovviamente la rosa non può restare sguarnita di elementi validi e di sicura forza ed energia. Il profilo di Grimaldo in questo senso pare davvero l’ideale: 22 presenze finora con il club lusitano e 1891 minuti nelle gambe oltre a 4 assist vincenti e il talento necessario per fare il grande passo nella Serie A.

GIUNTOLI E’ IN PORTOGALLO

Fiutato l’affare Grimaldo quindi la dirigenza del Napoli non si è lasciata sfuggire l’occasione e il ds Giuntoli pare che sia in Portogallo per trattare la cessione del terzino già da domenica scorsa. L’affare sulla carta non è impossibile specie per un club come è quello campano, a cui difficilmente si dice di no (eccezion fatta per il Caso Simone Verdi). Le ultime indiscrezioni parlano di una possibile base d’asta per il cartellino dello spagnolo sui 20 milioni di euro, ma la trattativa potrebbe anche chiudersi con un accordo tra il Napoli e il Benfica sui 30 milioni tutto compreso. La distanza tra domanda e offerta tra i due club a ancora importante ma senza dubbio la società campana ha molti assi nella sua manica. Decisiva potrebbe poi essere la volontà dello stesso Grimaldo, benchè ancora non siano noti i termini dell’eventuale accordo intavolato con lo stesso giocatore. La trattativa comunque rimane calda: staremo a vedere.

