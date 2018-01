Gustavo Gomez al Boca?/ Calciomercato Milan, il difensore diventa un caso. Si vuole chiudere entro giovedì

Gustavo Gomez al Boca Juniors? Il difensore diventa un caso di calciomercato in casa Milan. Il paraguaiano vuole solo gli argentini ma è tensione tra le due società.

23 gennaio 2018 Michela Colombo

Gustavo Gomez (LaPresse)

Tra i pochissimi affari di calciomercato in casa Milan in questa finestra invernale, continua a tenere banco il passaggio di Gustavo Gomez al Boca Juniors. La trattativa ormai diventata annosa, infatti è diventata un vero proprio caso a Milanello benchè le carte in tavola siano ben chiare da parte di entrambe le dirigenze oltre che per lo stesso giocatore. Che il profilo di Gustavo Gomez non rientri più nei piani del Milan sia per la dirigenza che pure per lo staff tecnico non è mistero fin dai tempi di Montella: sono solo 10 minuti giocati dallo stesso difensore con la maglia rossonera quest’anno (in occasione di Milan-Austria Vienna in Europa League). Su allo stesso paraguaiano comunque da tempo si è fatto notare il Boca Junior, destinazione che ha già incassato parecchi giorni fa l’assenso del stesso Gustavo Gomez, che anzi ha dichiarato di poter abbondare Milanello solo in direzione Argentina. Eppure l’accordo non riesce a chiudersi, anche se le distanze tra domanda e e offerta non paiano poi così impossibili.

LE CIFRE E IL CALENDARIO

Sul tavolo della dirigenza rossonera vi è sempre la stessa proposta per il difensore paraguaiano: 5 milioni di euro nelle casse rossonere per l’80% del cartellino dello stesso Gustavo Gomez. La dirigenza rossonera però continua tentennare spingendo per la cessione del 100% del stesso difensore centrale e la tensione tra Milano e i dirigenti del Boca Juniors pare ormai alle stelle. Il tempo dopo tutto sta infatti per scadere: se in Italia la finestra di calciomercato invernale termina effettivamente solo il prossimo 31 gennaio così non accade invece in Argentina. Lì infatti la sessione di calciomercato si chiuderà già giovedì prossimo: ecco perché il club argentino ha fretta di chiudere! Oltre tale data infatti i giocatori tesserati potranno giocare le coppe ma non il campionato: un vero spreco quindi per Gustavo Gomez che vedrebbe così il campo ancora in minor occasioni. Data tale scadenza ormai vicina però le parti potrebbero anche giungere a un accordo lampo: staremo a vedere.

