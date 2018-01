Sanchez al Manchester United/ Calciomercato news: maglia numero 7, Mkhitaryan va all'Arsenal

Sanchez al Manchester United è un affare di calciomercato ufficiale: il cileno vestirà la maglia numero 7. L'Arsenal riceve Henrik Mkhitaryan in un importante scambio in Premier League

23 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Alexis Sanchez è un nuovo calciatore del Manchester United (Foto LaPresse)

Alexis Sanchez è un calciatore del Manchester United. Dopo 80 gol in 166 partite con l’Arsenal, che aveva raggiunto nel 2014, il Nino Maravilla si trasferisce alla corte di José Mourinho: affare di calciomercato diventato ufficiale nella giornata di ieri, tanto che i Red Devils hanno già diffuso un bellissimo video per annunciare l’arrivo del calciatore e lo hanno fatto posare con la maglia numero 7, mentre il diretto interessato ha già rilasciato le prime dichiarazione volendo ringraziare l’Arsenal per i tre anni e mezzo “meravigliosi” ma dicendo anche di non aver potuto rifiutare “la possibilità di giocare in uno stadio storico come Old Trafford e di lavorare con José Mourinho”. Il quale dal canto suo ha parlato del cileno come di uno dei migliori attaccanti al mondo e ha destinato un in bocca al lupo a Henrik Mkhitaryan che, da tempo fuori dal progetto Manchester United, è stato determinante nello sbloccare la trattativa accettando di passare ai Gunners in quello che di fatto diventa un importante scambio di calciomercato. Sanchez avrà così la possibilità di giocare per un altro grande club: dopo l’esperienza nel Barcellona - 47 gol in tre anni, con l’highlight delle 19 reti nella Liga 2013-2014 - e quella nell’Arsenal, diventerà ora il nuovo numero 7 del Manchester United. Solo sei anni e mezzo fa incantava con la maglia dell'Udinese: niente da dire, questo ragazzo ha fatto davvero tanta strada.

IL PERCORSO DI SANCHEZ

Inutile dire che la maglia che Sanchez va a indossare rappresenta tantissimo per i Red Devils: prima è stata sulle spalle di capitan Bryan Robson, poi è finita a un certo Eric Cantona che l’ha passata a un giovane David Beckham, uscito dal settore giovanile - ci è arrivato a 16 anni, prima aveva giocato anche nel Tottenham e capace di fare la storia del club. Da lui a Cristiano Ronaldo che ci ha vinto Champions League e Pallone d’Oro; dall’addio del portoghese la 7 rossa aspettava un altro grande padrone. L’hanno avuta anche un Michael Owen a fine carriera, poi Antonio Valencia, Angel Di Maria e Memphis Depay; adesso ce l’avrà Sanchez, il cui arrivo qui non è affatto scontato. Da tempo il cileno voleva lasciare l’Arsenal, ma finora i vari abboccamenti non avevano avuto esito: la scorsa estate sembrava praticamente fatta con il Bayern Monaco, tanto che la federazione cilena nel diramare le convocazioni per le qualificazioni al Mondiale aveva messo di fianco al nome del Nino Maravilla il simbolo della società bavarese. Poi Sanchez era rimasto ai Gunners; da grande professionista ha sempre dato il massimo, anche se da tempo era separato in casa. Oggi vive una nuova avventura: nei suoi obiettivi rientra sicuramente la Champions League che non ha mai vinto, ma anche e soprattutto la suggestione di entrare nel cuore dei tifosi tanto quanto i numeri 7 che lo hanno preceduto sono riusciti a fare.

© Riproduzione Riservata.