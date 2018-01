ALEIX VIDAL ALLA ROMA?/ Calciomercato, Monchi rivuole un suo vecchio pupillo: affare da 12 milioni!

24 gennaio 2018 Fabio Belli

Monchi, a Siviglia la scoperta di Aleix Vidal (foto LaPresse)

Il direttore sportivo della Roma, Monchi, sta cercando giocatori per puntellare la rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco. Più facile a dirsi che a farsi, visto che i giallorossi in questo mercato gennaio non hanno liquidità, o l’avranno limitata solo dopo la cessione di due pezzi importanti come Dzeko ed Emerson Palmieri al Chelsea. Per questo Monchi sta cercando di sfruttare la sua rete di contatti e conoscenze, intessuta in tanti anni come direttore sportivo del Siviglia, per trovare giocatori da portare momentaneamente in prestito in giallorosso, per poi valutarne solo successivamente il riscatto. Potrebbe essere il caso di Aleix Vidal, centrocampista che a Barcellona sta trovando molto poco spazio e che potrebbe risolvere un problema non da niente per Di Francesco, che ad esempio domenica scorsa a Milano contro l’Inter si è ritrovato senza alternative, costretto ad inserire Bruno Peres ed avanzare Florenzi a centrocampo, minando l’equilibrio della squadra che ha finito poi con l’incassare il gol del pareggio dei nerazzurri.

ALEIX VIDAL E I TRASCORSI CON MONCHI AL SIVIGLIA

Equilibri delicati, d’altronde, e Vidal è un giocatore che pur essendo accreditato di un buon talento, a 28 anni sembra aver perso definitivamente il treno del Barcellona, essendo finito ai margini del progetto dei blaugrana ed avendo trovato ben poco spazio in campo in questa stagione. Proprio per questo la formazione catalana sarebbe propensa alla cessione in prestito di Vidal, formula che come detto sarebbe particolarmente gradita ai giallorossi. In ogni caso, bisognerebbe poi discutere il prezzo del riscatto, che potrebbe essere fissato intorno ai 10 milioni di euro più bonus. Un affare che potrebbe stuzzicare entrambe le società e soprattutto anche il giocatore, desideroso di ritrovare spazio dopo aver giocato a spezzoni in questa stagione, collezionando comunque un discreto “score” di sedici presenze e due gol con la maglia blaugrana. Insomma, lo scenario è aperto anche perché è stato proprio Monchi a portare Aleix Vidal dal Siviglia al Barcellona nel 2015, e ora potrebbe “riprenderselo”.

