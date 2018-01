BACARY SAGNA AL BENEVENTO?/ Calciomercato, l'ex Manchester City arriva da svincolato: che colpo!

Calciomercato, Bacary Sagna al Benevento? L'ex Manchester City arriverebbe da svincolato, forte della sua esperienza con 65 presenze con la Nazionale francese alle spalle

24 gennaio 2018 Fabio Belli

Bacary Sagna rinforzo d'esperienza per il Benevento? (foto LaPresse)

Potrebbe essere Bacary Sagna il nuovo rinforzo di caratura internazionale del Benevento per cercare una salvezza al momento ancora improbabile. La formazione sannita si sta muovendo molto sul mercato per cercare di reperire gli elementi in grado di raddrizzare una situazione a dir poco drammatica a livello di classifica. Solamente 7 i punti totalizzati finora dalla squadra allenata prima da Baroni e poi da De Zerbi, e la salvezza è ancora lontana 11 punti. Troppi per pensare di riuscire ad ottenerla senza rinforzi mirati sul mercato. E l’ex Arsenal e Manchester City potrebbe essere l’uomo giusto al momento giusto. Sagna viaggia verso i 35 anni ma il suo curriculum è straordinario, colonna per anni della Premier League con 57 presenze in Champions League alle sue spalle e ben 65 con la maglia della Nazionale francese, di cui è stato per anni titolare come esterno difensivo. La nuova avventura potrebbe sicuramente concretizzarsi se il Benevento e il giocatore trovassero un accordo sull’ingaggio.

SAGNA, DA VALUTARE LE CONDIZIONI FISICHE

Al momento infatti, terminata l’esperienza con la maglia del Manchester City, Bacary Sagna è svincolato e pronto a rimettersi in gioco. La trattativa sarebbe già ai dettagli, tanto che Wikipedia già segnala il terzino come un calciatore del Benevento. Anche se, secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbero comunque dei particolari da limare: il presidente del Benevento, Vigorito, vorrebbe prima avere un periodo di prova a disposizione per valutare le condizioni del giocatore e comprendere se Sagna possa fare al caso della squadra allenata da De Zerbi soprattutto a livello fisico. Il Benevento ha infatti bisogno di un elemento di grande affidabilità fisica per riuscire a scalare le pareti della classifica. E Sagna potrebbe non essere l’unico big francese ad arrivare a giocare in terra sannita, visto che si parla con insistenza di un approdo in giallorosso dell’ex difensore centrale della Roma, Mapou Yanga Mbiwa.

