CARRASCO ALLA ROMA?/ Calciomercato, Monchi piomba sull'esterno dell'Atletico Madrid: i dettagli

Calciomercato, Carrasco alla Roma? Monchi segue l'esterno belga dell'Atletico Madrid: operazione legata al passaggio di Dzeko ed Emerson Palmieri al Chelsea

24 gennaio 2018 Fabio Belli

La Roma su Ferreira Carrasco? Il calciomercato della Roma in questo momento sembra essere in una fase turbolenta come mai lo era stato nel corso degli ultimi anni. I giallorossi infatti si trovano a fare i conti con due cessioni che sembrano ormai imminenti, quelle di Dzeko ed Emerson Palmieri, che stanno scatenando molto malumore tra i tifosi. Privarsi di due pezzi grossi a gennaio, in particolare del capocannoniere della Serie A della scorsa stagione, ha fatto serpeggiare più di qualche perplessità, ma non è detto che la situazione non possa rapidamente cambiare. La Roma infatti è intenzionata a reinvestire almeno parte di quanto potrebbe incassare dal Chelsea per la cessione dei due giocatori, e l’obiettivo numero uno del direttore sportivo Monchi sarebbe proprio l’esterno di nazionalità belga dell’Atletico Madrid, che proprio con la maglia dei Colchoneros realizzò anche una rete nella finale di Champions League giocata contro il Real Madrid nel derby di Milano nel 2016.

L'ATLETICO MADRID VUOLE 35 MILIONI: L'OFFERTA DELLA ROMA

Ma l’obiettivo è fattibile o è solo una suggestione del calciomercato di gennaio? Monchi si sta muovendo con prudenza e per portare Ferreira Carrasco a Roma ha proposto la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Offerta al momento non sufficiente, visto che l’Atletico Madrid non si priverebbe del giocatore per meno di 35 milioni. Almeno così fanno sapere formalmente dalla Capitale spagnola, considerando che in realtà Ferreira Carrasco sembra in questa stagione più che mai ai margini della squadra allenata da Diego Pablo Simeone (che con la Roma si è anche incrociata in Champions League) e con gli arrivi in squadra di Diego Costa e Vitolo, per il belga sembra non esserci davvero più spazio dalle parti del “Wanda Metropolitano”. La trattativa è possibile, ma la Roma prima dovrà chiudere la telenovela col Chelsea, perché solo sapendo se e quanto incasserà dalle partenze di Dzeko ed Emerson Palmieri, Monchi potrà conseguentemente muoversi sul mercato in entrata.

