Calciomercato Inter/ News, pista Pastore: quanti nodi! (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: si continua a percorrere la pista Javier Pastore per il reparto offensivo. I nerazzurri ci proveranno fino alla chiusura.

24 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Javier Pastore - La Presse

Per il calciomercato dell'Inter continua a circolare il nome di Javier Pastore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato della squadra di Sky Sport, pare che i nerazzurri proveranno a prendere il Flaco fino a che non chiuderà i battenti la sessione di riparazione. C'è stato ieri un incontro con il procuratore di Javier Pastore, Marcelo Simonian, per cercare di portare a termine una trattativa che rimane comunque molto complicata. I nerazzurri sono interessati a chiudere l'affare, ma per motivi di fairplay finanziario si potrà chiudere solo ed esclusivamente a titolo temporaneo con un diritto di riscatto fissato. Il club transalpino invece in caso di cessione vorrebbe cedere il calciatore subito. Tra i problemi poi c'è anche quello legato all'ingaggio del calciatore che rimane piuttosto consistente e sul quale l'Inter dovrà fare un sacrificio non da poco.

IL BETIS PUNTA DAVIDE SANTON

La situazione di Davide Santon all'Inter è chiara a tutti, il calciatore non è rimasto di certo felice delle polemiche fatte dai tifosi dopo l'errore commesso contro la Roma domenica scorsa. E' così che il suo nome torna d'attualità sul calciomercato con il terzino che sarebbe stato messo nel mirino dal Betis Siviglia. Secondo quanto riportato da FcInterNews pare che in Spagna si mormori la possibilità di vedere Davide Santon arrivare al club andaluso se questo non riuscirà ad arrivare al messicano Miguel Layun del Porto, calciatore che per il momento rimane in cima alla lista dei desideri. Sarà importante capire anche come si comporterà Luciano Spalletti di fronte alla possibile cessione di un calciatore come Davide Santon che ha utilizzato non poco. Santon è un terzino affidabile che nelle ultime stagioni ha trovato però spazio solo a corrente alternata. Staremo a vedere se partirà davvero.

© Riproduzione Riservata.