Calciomercato Juventus/ News, Marchisio negli Stati Uniti a fine stagione? (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra bianconera: il futuro di Claudio Marchisio sembra essere scritto, il centrocampista bianconero verso gli Stati Uniti d'America.

24 gennaio 2018 Redazione

Calciomercato Juventus, Claudio Marchisio - La Presse

Il futuro di Claudio Marchisio sembra essere scritto, il centrocampista della Juventus dovrebbe andare a giocare negli Stati Uniti d'America. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che il calciatore alla fine della stagione lascerà la Juventus per volare in Mls League dove potrebbe tornare a giocare con Sebastian Giovinco. Si intensificano le voci di un addio del Principino in bianconero, nonostante la tifoseria abbia già espresso la volontà di provare a trattenerlo a Torino. Di recente fuori da Vinovo un gruppo di supporter ha esposto uno striscione per chiedere proprio a Claudio Marchisio di rimanere. Con l'esplosione di Miralem Pjanic in cabina di regia la sensazione è che in bianconero non ci sia più spazio per lui. Dopo il brutto infortunio accusato nella Primavera del 2016 il ragazzo non si è più ripreso, senza riuscire a trovare continuità che invece ritroverebbe in Canada.

BIANCONERI IN PRESSING SU ACUNA

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato per rinforzare le fasce. Secondo quanto riportato da A Bola i bianconeri sarebbero in pressing su Marcos Acuna dello Sporting Lisbona, calciatore che ha affrontato proprio i bianconeri in Champions League. Il calciatore argentino classe 1991 è arrivato allo Sporting Lisbona l'estate scorsa ed è in grado di giocare sia sulla corsia destra che sinistra. Sarebbe perfetto per il modulo di Massimiliano Allegri che punta ad avere esterni d'attacco sempre freschi e intercambiabili. Acquistato dal Racing Club è valutato dalla società di Lisbona attorno ai quindici/venti milioni di euro, cifra che non è sicuramente difficile da raggiungere per la società bianconera. Attenzione però alle concorrenti perché sul calciatore ci sono diverse squadre che potrebbero portare il prezzo del cartellino a lievitare già dalle prossime settimane. L'affare non si chiuderà comunque nella sessione di calciomercato di gennaio.

