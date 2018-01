Calciomercato Milan/ News, triennale da 4 milioni offerto a Pepe Reina (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club rossonero: offerto un triennale da 4 milioni di euro a stagione al portiere spagnolo Pepe Reina che si svincola dal Napoli a giugno.

24 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Pepe Reina - La Presse

Pepe Reina si svincolerà dal Napoli alla fine di giugno, già da ora diventa quindi protagonista del calciomercato col Milan che punta su di lui per il dopo Gigio Donnarumma. Ne ha parlato il giornalista della Rai Ciro Venerato ai microfoni di Tele Vomero durante la trasmissione Goal Show, sottolineando: "Il Milan ha provato ad acquistare Pepe Reina già l'estate scorsa, ricevendo un no però da Aurelio De Laurentiis. Non ci sono stati colloqui con lo spagnolo, che vuole un nuovo triennale. In questo momento il portiere spagnolo aspetta di comprendere la situazione finanziaria del Milan. In teoria potrebbe anche accettare la proposta di un triennale da quattro milioni di euro. Non è da escludere che possa però accettare di andare a giocare da secondo con Pep Guardiola al Manchester City". Ovviamente per il suo approdo al Milan servirà prima capire quale sarà il destino di Donnarumma.

MIRABELLI BLOCCA ANTONELLI

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Luca Antonelli dal Milan alla Fiorentina in questa sessione di calciomercato. Il terzino sinistro era a un passo dalla squadra di Luca Antonelli dove avrebbe potuto trovare una certa continuità, tornando a giocare da titolare. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare però che il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli abbia di fatto bloccato la cessione del terzino alla squadra viola. Luca Antonelli è un giocatore esperto e dotato di grande qualità che potrebbe ancora fare comodo a Gennaro Ivan Gattuso. Al momento sulla corsia sinistra il titolare inamovibile è Ricardo Rodriguez che sta sfornando con continuità prestazioni di alto livello. Alle sue spalle però non è detto che arrivi subito Augustinsson per questo il Milan vorrebbe trattenere almeno fino a giugno il terzino ex Genoa che rappresenta comunque un calciatore di assoluta affidabilità.

