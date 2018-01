Calciomercato Napoli/ Brancaleoni: solo acquisti mirati per gli azzurri. Chiesa? non arriverà (esclusiva)

Calciomercato Napoli: intervista esclusiva al procuratore Riccardo Brancaleoni sui prossimi movimenti di mercato in casa degli azzurri. Chiesa rimarrà un sogno?.

24 gennaio 2018 INT. Riccardo Brancaleoni

Federico Chiesa (LaPresse)

Tra i club italiani più attivi in quesa finestra di calciomercato invernale, ben piatta a dire la verità, troviamo ovviamente il Napoli di Aurelio De Laurentiis. La società azzurra ha altissimi obiettivi per la stagione in corso come per la prossima e la dirigenza è all’opera per fornire a Maurizio Sarri solo elementi mirati e di sicuro valore per rinforzare una rosa già ben rodata. Fallito il progetto Verdi il club sta quindi lavorando sotto traccia per portare nel capoluogo campano un rinforzo in attacco: tra i nomi in evidenza troviamo Politano e Deulofeu, per i quali però il clima appare essersi raffreddato. Tra gli obiettivi di sempre di Sarri però vi sarebbe il giovane talento della Fiorentina Federico Chiesa, blindato alla società viola. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Riccardo Brancaleoni: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Napoli, il rifiuto di Verdi e poi nessun arrivo, quali sono gli errori del club azzurro? Diciamo che Verdi ha fatto una sua scelta personale. Non è facile giocare in una squadra con Sarri che utilizza sempre lo stesso reparto offensivo con Callejon, Mertens, Insigne con in più Hamsik. Si sa che poi Sarri è un po' integralista come lo stesso Zeman e schiera sempre la stessa formazione.

Un Napoli quindi fermo sul calciomercato, i tifosi si aspettavano di più, De Laurentiis non spende? Meglio dire che fa acquisti mirati. Ha già preso Inglese dal Chievo e Ciciretti dal Benevento girato al Parma che arriveranno alla fine della stagione. Forse però qualche giocatore per questa annata calcistica ci vorrebbe, visto che ci sarà ancora l'Europa League. C'è soprattutto la possibilità di vincere lo scudetto e la Juventus ha invece una rosa veramente grande.

Perchè quindi Inglese e Ciciretti non sono arrivati subito? Magari il Napoli ha preso degli accordi per acquistare Inglese e Ciciretti per averli solo a fine campionato. Può essere questa l'ipotesi più probabile.

Deulofeu arriverà alla fine? Lui potrebbe essere un grande acquisto, quello che servirebbe all'attacco del Napoli. Bisognerà vedere però cosa chiederà il Barcellona, bisognerà vedere se vorrà privarsene.

Politano acquisto impossibile? Anche qui potrebbe trattarsi di soldi, alla fine magari il Sassuolo potrebbe dire di sì, come era successo per Defrel alla Roma. Ci potrebbe essere la formula del prestito con diritto di riscatto.

E l'ipotesi El Shaarawy? Sono da capire tante cose e poi con chi sostituirebbe la Roma Dzeko? Se il Napoli offrisse tanti soldi la Roma potrebbe anche pensarci anche se non è così facile che il faraone vesti l'azzurro questa stagione.

Ci potrebbe essere qualche altro giocatore ideale per la squadra di Sarri, il Napoli comprerà qualcuno alla fine? Sì penso di sì, il Napoli alla fine prenderà un giocatore di valore, magari proprio un attaccante di notevole qualità tecnica, utile per far riposare le sue punte.

Uno come Federico Chiesa per esempio dalla Fiorentina, corteggiato già in passato? Credo proprio di no, alla Fiorentina ci sono state diverse partenze, una sua tutti Bernardeschi. Chiesa è diventato un calciatore importante della squadra di Pioli, anche una bandiera della viola. Penso che il Napoli possa rivolgersi più facilmente al mercato estero che a quello italiano!

(Franco Vittadini)

