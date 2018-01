Calciomercato Napoli/ News, Emery libera Lucas Moura (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: il tecnico del Paris Saint German Unai Emery apre alla cessione del brasiliano Lucas Moura, che vuole giocare di più.

24 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Lucas Moura - La Presse

Il Napoli è alla ricerca in questa sessione di calciomercato di un attaccante esterno importante per dare ricambio ai tre giocatori offensivi Dries Mertens, Josè Maria Callejon e Lorenzo Insigne. Tra i nomi citati c'è anche quello di Lucas Moura del Paris Saint German che pare aver chiesto la cessione per trovare un club dove giocare con maggiore continuità e magari conquistarsi una maglia per il Mondiale che si disputerà in Russia la prossima estate. Alla sua cessione ha aperto il tecnico del Psg Unai Emery che ha sottolineato in conferenza stampa: "A Lucas Moura ho detto con grande rispetto che qui non ci sono le condizioni per giocare chissà quanto tempo. Se vuole più spazio è meglio che cerchi un altro club". Staremo a vedere se il Napoli proverà l'assalto al calciatore. Servirà comunque un'offerta molto importante per portare via Lucas Moura da Parigi. Sicuramente l'acquisto sarebbe importante per far crescere di qualità la rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

AG. GIACCHERINI: PROVIAMO A CHIUDERE COL CHIEVO VERONA

Emanuele Giaccherini lascerà Napoli nella sessione di calciomercato di riparazione se dovesse arrivare un esterno d'attacco. E' stato chiaro il suo agente Furio Valcareggi che non ha mai nascosto l'interesse da parte del Chievo Verona. Il procuratore ha parlato a TMW Radio sottolineando: "Sto aspettando notizie, stiamo cercando di concludere l'affare. L'interesse del Chievo per Emanuele Giaccherini non è un mistero, ci sono dei problemi legati come spesso succede ai soldi. Nel calcio, lo ripeto spesso, si guadagna per quello che si è fatto e non per quello che si farà. Emanuele Giaccherini ha fatto tanto nella sua carriera anche con la maglia della nazionale azzurra. Quindi merita lo stipendio che ha e su questo non si transige. Poi è ovvio che ci adegueremo anche ai parametri del Chievo Verona. Stiamo parlando in queste ore e una soluzione può arrivare nel giro di poche ore". Nonostante queste parole distensive del suo agente il Napoli difficilmente lascerà partire il calciatore se non metterà a segno un colpo in entrata.

© Riproduzione Riservata.