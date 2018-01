Calciomercato Roma/ News, Monchi tenta il colpo Ferreira Carrasco (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: il direttore spagnolo Monchi tenta il colpo Ferreira Carrasco, si parla di diritto di riscatto con 25 milioni per il riscatto.

24 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Yannick Ferreira Carrasco - La Presse

Monchi ha dato una svolta al calciomercato della Roma cedendo di fatto Emerson Palmieri ed Edin Dzeko al Chelsea anche se manca l'ufficialità soprattutto per l'attaccante bosniaco. Dopo che queste cessioni saranno diventate realtà ci sarà anche un colpo in entrata per il reparto offensivo. Secondo quanto riporta Calciomercato.com i giallorossi si sarebbero buttati su Yannick Ferreira Carrasco esterno d'attacco dell'Atletico Madrid che era stato trattato proprio nel momento del suo passaggio dal Monaco ai colchoneros. L'offerta dei giallorossi si dovrebbe risolvere in prestito con un diritto di riscatto fissato attorno ai venticinque milioni di euro. Attenzione però perché la squadra di Diego Pablo Simeone vorrebbe una cifra superiore di circa dieci milioni di euro. Il giocatore sarebbe perfetto per la squadra di Eusebio Di Francesco, adatto per giocare su entrambe le corsie d'attacco nel 4-3-3 che il tecnico è solito utilizzare.

PASSI IN AVANTI PER ALEIX VIDAL

Dopo le cessioni la Roma lavora anche agli affari in entrata in questa sessione di calciomercato di gennaio. E' così che si punta Aleix Vidal in rottura con il Barcellona. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che ci sia una trattativa in corso con i blaugrana per il prestito con obbligo di riscatto. Si parla di una cifra tra gli otto e i dieci milioni di euro per portare il calciatore in Serie A. Aleix Vidal è abituato prevalentemente a giocare da terzino destro, ma in passato ha ricoperto anche il ruolo di esterno mancino. Giocatore dotato di grande qualità ed esperienza è un pupillo di Monchi che nell'estate del 2014 l'aveva acquistato dall'Almeria, portandolo al Siviglia. Gli era bastato un anno giocato con il club in questione per poi volare al Barcellona dove davvero non è riuscito mai a trovare continuità. Sarebbe per i giallorossi di certo un acquisto importante per tamponare l'infortunio di Rick Karsdorp e per dare il cambio sull'altra corsia ad Aleksander Kolarov.

© Riproduzione Riservata.