JOAO MARIO VIA DALL'INTER/ Prestito al West Ham, trasferimento oneroso con diritto di riscatto

Joao Mario via dall'Inter, prestito al West Ham: trasferimento oneroso a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Accordo raggiunto, le cifre dell'affare e le ultime notizie.

24 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Joao Mario via dall'Inter, prestito al West Ham - La Presse

Joao Mario lascia l'Inter per andare a giocare al West Ham in questa sessione di calciomercato. L'accordo è stato raggiunto per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato come riporta Sky Sport. Non sarebbe stata ancora concordata la cifra per l'eventuale acquisto a titolo definitivo del ragazzo. Il calciatore lusitano ex Sporting Lisbona è stato fortemente voluto da David Moyes che potrebbe già da subito schierarlo da titolare. Il calciatore non è mai riuscito a trovare continuità con la maglia nerazzurra con Luciano Spalletti che lo ha provato a lanciare al centro dei tre trequartisti dietro Mauro Icardi, arrivando poi a preferirgli addirittura un Borja Valero fuori ruolo. Staremo a vedere se Joao Mario riuscirà a giocare ad alto livello in Premier League se poi gli Hammers decideranno di riscattarlo oppure se deluderà ancora e alla fine della stagione tornerà in nerazzurro.

LA CARRIERA DEL LUSITANO

La notizia di calciomercato del giorno è quella del passaggio di Joao Mario al West Ham. Il portoghese lascia l'Inter nell'estate del 2016 per 40 milioni di euro più 5 di bonus. Nato a Porto il 19 gennaio del 1993 il calciatore è cresciuto nello Sporting Lisbona con il quale ha debuttato tra i professionisti nella stagione 2012/13. Dopo due anni nella squadra b è stato girato in prestito per sei mesi al Vitoria Setubal dove ha avuto la possibilità di prendere confidenza con la Primera Liga. Due stagioni allo Sporting Lisbona da titolare gli hanno dato la possibilità di giocare con continuità. Nell'estate del 2015 vince l'Europeo Under 21 con la maglia del Portogallo per poi andare a vincere l'Europeo con la squadra maggiore l'estate dopo proprio poco prima di andare a giocare con la maglia dell'Inter.

