PASTORE ALL'INTER?/ Calciomercato, incontro tra Ausilio e Sabatini con l'agente Simonian: affare possibile?

24 gennaio 2018 Fabio Belli

Javier Pastore (foto LaPresse)

La suggestione Pastore entra nel vivo per l’Inter. I nerazzurri vorrebbero riportare il fantasista argentino a giocare di nuovo in Serie A, dopo l’esperienza vissuta col Palermo e gli anni trascorsi al Paris Saint Germain. Pastore infatti sembra essere arrivato al capolinea della sua esperienza nella Capitale francese, in un turbinio di campioni e di mercato che l’ha portato in secondo piano nella rosa allenata da Unay Emery. Tanto che il suo rientro in ritardo dopo la sosta invernale è stato quasi “perdonato” dai senatori della squadra, che hanno parlato di un giocatore già con la valigia pronta. Impressioni che sono però state smentite dalla dirigenza del PSG, che ha affermato a sua volta di non aver alcuna intenzione di vendere, né tantomeno di svendere, Javier Pastore. E sul prezzo e sulla formula del possibile trasferimento gira tutta l’ipotesi concreta di vedere l’argentino alla corte di Spalletti da qui alla fine del mercato di gennaio.

PASTORE-INTER, PSG NON INTERESSATO AL PRESTITO

Un primo contatto effettivamente c’è già stato, visto che la dirigenza nerazzurra si è incontrata con l’agente di Pastore, Simonian, per accordarsi riguardo il passaggio del calciatore in maglia interista. Simonian ha ribadito come l’ipotesi non sarebbe certo sgradita per un Pastore che vorrebbe tornare al più presto protagonista sul campo, ma è mancata al momento la volontà del Paris Saint Germain di ascoltare offerte. Anche perché l’Inter potrebbe muoversi solamente portando l’argentino fino a giugno tra le sue fila, per poi accordarsi successivamente riguardo il riscatto. Un’opzione che non piace al Paris Saint Germain, e dunque la situazione sembra complicata, anche se l’Inter proverà fino in fondo a mettere le mani sul gioiello dei transalpini, che si trovano però ormai alle prese con una rosa talmente ricca di campioni, da non poter garantire spazio a tutti gli elementi a disposizione di Emery, chiamato a sua volta a gestire al meglio gli equilibri, visto che a Parigi in questa stagione sognano come non mai la Champions League.

