YOUNES AL NAPOLI? / Calciomercato news, gli azzurri anticipano l'arrivo del gioiellino offrendo 5 milioni?

Younes al Napoli? Calciomercato news, gli azzurri sembrano aver deciso di anticipare l'arrivo del talentino dell'Ajax che era stato fermato a fine stagione quando si sarebbe liberato gratis.

24 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Younes al Napoli? Calciomercato news - La Presse

Il Napoli sembra aver deciso di anticipare l'arrivo di Amin Younes dall'Ajax. Il calciatore sarebbe dovuto arrivare alla fine della stagione a parametro zero quando si sarebbe liberato dai lancieri alla fine del suo contratto. Il procuratore del calciatore, Nicola Innocentin, è da ieri che è ad Amsterdam per parlare con i dirigenti del club olandese e cercare di sbloccare la trattativa. Secondo quanto riportato dall'edizione online del Corriere dello Sport pare che Aurelio De Laurentiis sia pronto a mettere sul piatto una cifra molto vicina ai cinque milioni di euro per convincere l'Ajax a lasciar partire subito il calciatore. Younes rappresenterebbe il colpo di calciomercato per il reparto offensivo, in grado di accontentare almeno fino alla fine della stagione Maurizio Sarri che dopo il rifiuto di Simone Verdi è sembrato abbastanza fermo nel rifiutare i vari calciatori proposti.

LA CARRIERA DEL RAGAZZO

Amin Younes è nato a Dusseldorf il 6 agosto del 1993. Nonostante il padre sia libanese il calciatore ha deciso di optare per la nazionalità della madre che è tedesca. Ha fatto così tutta la trafila delle giovanili della Germania, fino ad arrivare a vestire la maglia della nazionale maggiore nel 2017 collezionando 5 gettoni e mettendo a segno anche 2 reti. Cresciuto nelle giovanili del Borussia Moenchengladbach ha debuttato nella prima squadra nella stagione 2011/12. L'esplosione è arrivata però nella seconda divisione tedesca dove è andato a giocare con più continuità al Kaisersalutern. Proprio nell'estate del 2015 ha deciso di investire su di lui l'Ajax che in tre anni gli ha fatto fare esperienza anche tra Champions League ed Europa League. Younes è un esterno d'attacco dotato di grandissima qualità, ma difetta un po' sotto porta. Se dovesse arrivare in Italia dovrà migliorare sotto questo punto di vista.

