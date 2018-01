Calciomercato Inter/ News, Pastore è sempre più vicino ai nerazzurri (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club nerazzurro: Javier Pastore del Paris Saint German è sempre più vicino alla squadra di Luciano Spalletti, filtra ottimismo tra le parti.

25 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Javier Pastore - La Presse

Filtra ottimismo per il passaggio di Javier Pastore all'Inter in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da FcInterNews pare che ci siano stati ulteriori contatti tra l'Inter e l'agente del calciatore Marcelo Simonian. Il dialogo avrebbe portato a un avvicinamento delle parti, con l'Inter che ha ricevuto la totale disponibilità del calciatore a trasferirsi a Milano per giocare con la maglia nerazzurra. Anzi pare addirittura che l'ex calciatore del Palermo abbia fatto sapere che lascerebbe il Paris Saint German solo per giocare con la maglia dell'Inter. L'unico ostacolo rimane la trattativa con cui chiudere l'affare. I francesi vorrebbero cedere il ragazzo a titolo definitivo, mentre il club spinge ancora una volta per andare ad acquistare il calciatore in prestito con diritto di riscatto. Al momento le sensazioni sono buone e Pastore presto potrebbe davvero sbarcare a Milano.

SFUMA DEFINITIVAMENTE LA PISTA RAMIRES

Dopo l'arrivo all'Inter di Rafinha dal Barcellona non si placano le voci di calciomercato che vorrebbero l'acquisto di un altro centrocampista come rimarcato dallo stesso Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da FcInterNews sarebbe però definitivamente tramontata la pista Ramires. Il centrocampista brasiliano è stato accostato diverse volte alla squadra meneghina anche perché il suo contratto appartiene allo stesso proprietario dell'Inter e cioè al club cinese Jiangsu Suning. Secondo le ultime voci però pare che il club cinese abbia deciso di non cedere questo forte giocatore, convinta di poterlo sfruttare ancora a lungo come perno della squadra in mezzo al campo. Per questo se l'Inter dovesse voler prendere un altro centrocampista si dovrà rivolgere altrove con l'opzione Ramires che sembra essere definitivamente tramontata. Staremo a vedere quali altri nomi spunteranno da qui alla chiusura del calciomercato.

© Riproduzione Riservata.