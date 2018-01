Calciomercato Juventus/ News, il Manchester United piomba su Alex Sandro (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra bianconera: il Manchester United di José Mourinho piomba sul terzino brasiliano Alex Sandro che sembra sconteto a Torino.

25 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Andrea Consigli - La Presse

Alex Sandro non sembra più felice alla Juventus e per lui si profila una vera e propria asta di calciomercato nel corso della sessione della prossima estate. Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News pare che sul terzino brasiliano ex Porto sia piombato il Manchester United di José Mourinho. I Red Devils hanno chiuso già una trattativa record con i piemontesi quando due estati fa da loro hanno prelevato il centrocampista francese Paul Pogba. Sul calciatore ci sono però anche il Paris Saint German e il Chelsea oltre anche il Manchester City. Il calciatore al momento non sembra essere più una priorità in bianconero visto che il ragazzo spesso è stato sostituito da Kwadwo Asamoah, in partenza l'estate scorsa, anche in partite molto importanti. Il Manchester United ha deciso intanto di cedere Luke Shaw e per questo avrebbe messo nel mirino il calciatore in questione, giocatore di spessore e che alla Juventus è diventato un vero e proprio campione.

SFUMA ANDREA CONSIGLI?

La Juventus nella prossima sessione di calciomercato dovrà andare a prendere sicuramente un estremo difensore. Questo perché si ritirerà Gigi Buffon dopo una carriera infinita e costellata di successi. Il sostituto è già stato acquistato l'estate scorsa dall'Arsenal e le prestazioni delle ultime settimane di Szczesny ne conferma la bontà dell'operazione. Serve però una riserva per l'estremo difensore polacco e in molti avevano parlato del possibile acquisto di Andrea Consigli che si libera a parametro zero dal Sassuolo. L'esperto di calciomercato di SportItalia Alfredo Pedullà ha parlato tramite il suo portale, sottolineando che il calciatore sarebbe pronto a rinnovare invece col Sassuolo. Se questo fosse davvero vero allora la Juventus dovrebbe guardare altrove per trovare il suo numero 12 per la prossima stagione. Consigli di certo sarebbe stato un colpo importante perché è un portiere di assoluto livello e sarebbe arrivato gratis.

