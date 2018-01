Calciomercato Milan/ News, attenzione a Newcastle e City per Reina (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: attenzione al Newcastle e al Manchester City per il portiere spagnolo Pepe Reina che va in scadenza con il Napoli di Sarri.

25 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Pepe Reina - La Presse

Il Milan continua a lavorare su Pepe Reina per il futuro della porta. Questo fa pensare che nella sessione di calciomercato estiva Gigio Donnarumma lascerà i rossoneri per andare a giocare in un club che può offrigli la possibilità di debuttare in Champions League. Secondo quanto riportato da Rai Sport però il club rossonero si dovrà guardare da diverse concorrenti per arrivare a Pepe Reina perché il portiere spagnolo è in scadenza di contratto con il Napoli e quindi acquistabile a parametro zero. Su di lui ci sarebbero il Newcastle del suo antico mentore Rafa Benitez e il Manchester City di Pep Guardiola. Il primo gli offrirebbe il posto da titolare con Rafa che sarebbe felice di riabbracciare un calciatore che ha avuto al Liverpool e che proprio lui aveva portato in azzurro. Il secondo invece gli affiderebbe il ruolo di secondo di lusso coi Citizens con la possibilità di percepire un ingaggio molto più importante di quello che avrebbe nelle altre due squadre.

MELEGONI SOTTO CONTROLLO

Il Milan di Massimiliano Mirabelli lavora ancora sul calciomercato per andare a visionre da vicino i talenti del futuro. Secondo quanto riportato da MilanNews i rossoneri sarebbero rimasti colpiti ancora una volta da Filippo Melegoni che con l'Atalanta Primavera ha affrontato i pari età proprio del Milan nella semifinale d'andata della Coppa Italia di categoria. Il centrocampista classe 1999 è un giocatore dotato di grande fisico e intelligenza, bravo a usare il fioretto ma anche la sciabola. Attenzione però perché su Filippo Melegoni ci sono la Juventus e l'Inter che non si lasceranno sfuggire il ragazzo troppo facilmente. L'Atalanta dal canto suo sa bene come il calciatore abbia delle potenzialità enormi e lo lascerà partire per una cifra ritenuta adeguata alla situazione. Non è da escludere che nella trattativa si possano inserire anche club esteri, con il talento del calciatore che è pronto ad arrivare alle orecchie anche di chi ascolta fuori dai confini del nostro paese.

