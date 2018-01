Calciomercato Napoli/ News, Maksimovic venerdì volerà a Mosca (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Nikola Maksimovic - La Presse

Nikola Maksimovic volerà in Russia domani per rendere ufficiale l'operazione di calciomercato che lo vedrà lasciare il Napoli per andare a giocare con la maglia dello Spartak Mosca. Lo conferma l'esperto di calciomercato di SportItalia Alfredo Pedullà che sottolinea come sia fatta per il passaggio del calciatore in prestito al club russo. Difensore dotato di grande fisicità il ragazzo giocherà per sei mesi in prestito in Russia per ritrovare soprattutto continuità. Giocatore dotato di grandissimo spessore era stato pagato davvero molto dal Napoli per strapparlo al Torino. In azzurro però non ha trovato continuità con Maurizio Sarri che gli ha preferito spesso e volentieri Vlad Chiriches nel ruolo di prima alternativa ai due titolarissimi Raul Albiol e Kalidou Koulibaly. Il centrale difensivo non sarà ceduto a titolo definitivo anche per non incassare una clamorosa minusvalenza.

AG.MAGGIO: NON ESCLUDO IL RINNOVO

Cristian Maggio anche quest'anno nel Napoli è partito come ultima delle riserve, poi anche per l'infortunio di Faouzi Ghoulam ha ritrovato un po' di spazio dimostrando che la sua esperienza è sempre importante. In scadenza di contratto il calciatore potrebbe lasciare il Napoli alla fine della stagione. Ne ha parlato il suo agente, Massimo Briaschi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal dove ha sottolineato: "Christian Maggio sta molto bene, sia fisicamente che mentalmente. Si fa trovare sempre pronto se ce n'è necessità. Il lavoro fatto sulla difesa è impressionante perché Maurizio Sarri ci mette grande attenzione e molto tempo. I movimenti dei calciatori azzurri sono calcolati al centimetro e i frutti si stanno vendendo". Il procuratore parla anche dello Scudetto: "Sarebbe per Christian Maggio la ciliegina sulla torta dopo tanti anni in azzurro". Sul suo futuro è chiaro: "A giugno andrà al Torino da Walter Mazzarri? Qualche offerta per la prossima estate c'è, ma vedremo perché ora è presto. Non escludo però il rinnovo con il Napoli, l'unica cosa certa è che giocherà ancora". Christian Maggio ha tanta voglia di tornare a correre sulla corsia destra, ne avrà la possibilità a Napoli?

