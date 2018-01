Calciomercato Roma/ News, ag.Klostermann: Monchi non ce l'ha chiesto (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra giallorossa: nella lista dei terzini accostati ai capitolini c'è anche Lukas Klostermann del Red Bull Lipsia, ma l'agente smentisce.

25 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Monchi - La Presse

La Roma cerca sul calciomercato un terzino di livello che possa fare la differenza sulle corsie esterne. Tra i nomi fatti c'è anche quello di Lukas Klostermann dei Red Bull Lipsia. Giocatore dotato di grande corsa e rivelazione della Bundesliga sta attirando l'attenzione di alcuni club importanti in giro per l'Europa. Il suo agente, Ersin Akan, ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport sottolineando: "No, l'interesse della Roma per il calciatore non è reale. Mi sento di smentirlo". Al momento il calciatore nel mirino per la corsia di difesa sembra essere diventato Aleix Vidal, calciatore che il direttore sportivo giallorosso Monchi conosce molto bene visto che è stato proprio lui a portarlo al Siviglia. Vedremo se si sfrutterà l'occasione che propone il calciomercato visto che il Barcellona sembra intenzionato a lasciarlo partire a una cifra abbordabile proprio in questa sessione di calciomercato.

AG.DEFREL: PIACE AL WATFORD, MA...

Il Watford punta Gregoire Defrel nella sessione di calciomercato di gennaio. Il club della famiglia Pozzo sembra pronta a presentare alla Roma un offerta importante attorno ai tre milioni di euro per il prestito e venti per il riscatto come riporta Il Messaggero. Il suo agente Giampiero Pocetta ha parlato ai microfoni di RomaPress.eu sottolineando: "Sì, è vero c'è un offerta del Watford per Gregoire Defrel. Per la Roma però il calciatore non è cedibile, resterà al cento per cento". Il calciatore è stato acquistato in estate dal Sassuolo e fino a questo momento ha deluso, senza riuscire a dimostrare tutte le sue qualità. La probabile cessione di Edin Dzeko al Chelsea però pare un ostacolo da non sottovalutare perché difficilmente la Roma nella sessione di calciomercato di gennaio lascerà partire due attaccanti, trovandosi così a doverli rimpiazzare in fretta. Defrel poi è un calciatore molto utile perché può giocare sia da esterno che da centrale nel tridente.

