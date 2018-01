Inter, Rafinha si presenta/ L'ex Barcellona: Spalletti mi prova al centro e quel ricordo blaugrana di Icardi

25 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Rafinha ha parlato nel giorno della sua presentazione all'Inter anche del rapporto con Mauro Icardi, capitano della squadra nerazzurra che ha conosciuto ai tempi della cantera del Barcellona. Il ragazzo ha sottolineato a Inter Tv: "Conosco Mauro Icardi da quando avevo sedici anni. Abbiamo studiato e giocato insieme, eravamo anche nella stessa classe. Quando sono arrivato è stato il primo con cui ho parlato". Interessante è anche il racconto dell'incontro proprio con Maurito: "Non ci vedevamo da tantissimo tempo. Ci siamo sentiti al telefono, ma professionalmente è cambiato davvero molto rispetto alla prima volta che l'ho visto". Ora Rafinha proverà a dare proprio a Mauro Icardi quei palloni che fino a questo momento hanno soprattutto invaso l'area di rigore dalle fasce. Rafinha darà sostanza e qualità al centrocampo dell'Inter, sarà interessante capire poi dove Luciano Spalletti lo schiererà.

L'APPROCCIO CON L'AMBIENTE INTER

L'Inter ha messo a segno un acquisto importante portando in nerazzurro Rafinha, centrocampista dotato di grande tecnica che però viene da un anno ai box per problemi fisici. Il ragazzo si è presentato all'ambiente nerazzurro parlando ai microfoni di Inter Tv dove ha risposto alle domande dei fan. Questi ha sottolineato: "Avevo molta voglia di venire all'Inter per fortuna è andato tutto bene. Luciano Spalletti è un allenatore completo e mi ha sorpreso. Gli piace giocare ma è anche molto bravo tatticamente. Risalta subito la sua preparazione. In questi primi giorni mi sta provando al centro". Inoltre il ragazzo ha parlato anche del numero 8 che si è scritto sulle spalle: "Anche Thiago Motta portava l'8 qui e anche lui veniva dal Barcellona. E' un grande giocatore e lo ammiro molto, lo conosco bene. E' un orgoglio vare il suo stesso numero di maglia qui all'Inter dove ha fatto così bene".

